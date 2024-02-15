Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kunto Aji Curhat Kelelahan Usai Jadi Linmas TPS: Serasa Manggung 3 Kali dalam 24 Jam!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |18:35 WIB
Kunto Aji Curhat Kelelahan Usai Jadi Linmas TPS: Serasa Manggung 3 Kali dalam 24 Jam!
Kunto Aji kelelahan jadi Limnas di TPS (Foto: Instagram/kuntoajiw)
A
A
A

JAKARTA - Kunto Aji membuat heboh jagat maya lantaran ia tampil sebagai salah satu panitia Pemilu 2024 di lingkungan rumahnya. Pelantun Pilu Membiru tersebut bahkan bertugas sebagai Linmas atau petugas keamanan di TPS.

Cerita Kunto Aji jadi 'satpam' TPS pun viral di X. Penyanyi itu tak malu mengambil peran di Pesta Pemilu 2024 sebagai tim keamanan. Ia bahkan membagikan video memperlihatkan dirinya mengenakan seragam Linmas yang sangat ikonik yaitu serba hijau.

Di sisi lain, Kunto Aji mengaku sangat kelelahan bertugas sebagai Linmas di TPS. Cerita ini diutarakannya di X, merespons pengikutnya.

"Bang Kunto Aji, capekan mana, nyanyi atau jadi petugas KPPS seharian?" tanya akun @sabi***, dikutip MNC Portal, Kamis (5/2/2024).

Kunto Aji

Kunto Aji kelelahan jadi Limnas di TPS (Foto: Instagram/kuntoajiw)

Kunto Aji pun merespons pertanyaan itu dengan memberitahu kalau lelahnya menjadi KPPS di Pemilu 2024 serasa manggung 3 kali dalam 24 jam.

"Jauh banget (rasa capeknya dibanding nyanyi). Ini (jadi Linmas TPS) rasanya kayak manggung 3 kali dalam 24 jam kemarin, pas urup, dan tahun baru. Yang mana jarang terjadi pake manggung subuh-subuh," kata Kunto Aji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/205/3145543/kunto_aji-JVtO_large.jpg
Sindiran Pedas Kunto Aji ke LMKN: Kalah Sama Panitia Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142703/kunto_aji-q45A_large.jpg
Kunto Aji Sindir Hukuman Polisi Positif Narkoba Cuma Disuruh Sholat 5 Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/205/3081536/kunto_aji-1Cyu_large.jpg
Kunto Aji Meriahkan Panggung Student Nite Festival, Acara Musik Ikonik FISIP UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025301/kunto-aji-sesalkan-kericuhan-hingga-aksi-bakar-panggung-konser-lentera-festival-rwG9lImL5F.jpg
Kunto Aji Sesalkan Kericuhan Hingga Aksi Bakar Panggung Konser Lentera Festival
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/33/2973270/kunto-aji-menduga-kasus-bullying-siswa-sma-binus-sebagai-pengalihan-isu-pemilu-2024-I4EVjLhtMM.jpg
Kunto Aji Menduga Kasus Bullying Siswa SMA Binus Sebagai Pengalihan Isu Pemilu 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/33/2972907/kunto-aji-tak-terima-kpps-jadi-kambing-hitam-kpu-91UwBFoPMP.jpg
Kunto Aji Tak Terima KPPS Jadi Kambing Hitam KPU
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement