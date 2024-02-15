Kunto Aji Curhat Kelelahan Usai Jadi Linmas TPS: Serasa Manggung 3 Kali dalam 24 Jam!

JAKARTA - Kunto Aji membuat heboh jagat maya lantaran ia tampil sebagai salah satu panitia Pemilu 2024 di lingkungan rumahnya. Pelantun Pilu Membiru tersebut bahkan bertugas sebagai Linmas atau petugas keamanan di TPS.

Cerita Kunto Aji jadi 'satpam' TPS pun viral di X. Penyanyi itu tak malu mengambil peran di Pesta Pemilu 2024 sebagai tim keamanan. Ia bahkan membagikan video memperlihatkan dirinya mengenakan seragam Linmas yang sangat ikonik yaitu serba hijau.

Di sisi lain, Kunto Aji mengaku sangat kelelahan bertugas sebagai Linmas di TPS. Cerita ini diutarakannya di X, merespons pengikutnya.

"Bang Kunto Aji, capekan mana, nyanyi atau jadi petugas KPPS seharian?" tanya akun @sabi***, dikutip MNC Portal, Kamis (5/2/2024).

Kunto Aji kelelahan jadi Limnas di TPS (Foto: Instagram/kuntoajiw)

Kunto Aji pun merespons pertanyaan itu dengan memberitahu kalau lelahnya menjadi KPPS di Pemilu 2024 serasa manggung 3 kali dalam 24 jam.

"Jauh banget (rasa capeknya dibanding nyanyi). Ini (jadi Linmas TPS) rasanya kayak manggung 3 kali dalam 24 jam kemarin, pas urup, dan tahun baru. Yang mana jarang terjadi pake manggung subuh-subuh," kata Kunto Aji.