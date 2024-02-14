Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kunto Aji Bagikan A Day In My Life Saat Jadi Linmas di Pemilu 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |20:36 WIB
Kunto Aji bagikan video a day in my life saat jadi Linmas (Foto: Instagram/kuntoajiw)
JAKARTA - Penyanyi Kunto Aji memilih untuk menjadi anggota KPPS pada pemilu 2024. Melalui Instagram Story pribadinya, Kunto Aji memperlihatkan kegiatan sejak persiapan pencoblosan di TPS hingga ia bertugas bahkan ia ingin disebut sebagai Leen Mush.

"Istirahat dulu lah, besok jam 6. A day in my life as Leen Mush," tulis Kunto Aji di Instagram Story pribadinya @kuntoajiw, Selasa (13/2/2024).

Keesokan harinya, pelantun Rehat itu membagikan potret dirinya saat bangun tidur, meski ngantuk tapi Kunto Aji tetap semangat.

"Baru tidur ayam, tapi ayok lah buat negara," ujar Kunto Aji.

Kunto Aji

Kunto Aji bagikan video a day in my life saat jadi linmas (Foto: Instagram/kuntoajiw)


Diunggahan selanjutnya, Kunto Aji membagikan potret mirror selfie menandakan bahwa ia sudah siap. Terlihat ia memakai kemeja berwarna putih dan bawahan warna merah.

"Ready, seragam putih," tambahnya.

Ternyata TPS tempat Kunto Aji sempat ambruk lantaran hujan angin pada Selasa malam. Akhirnya petugas KPPS pun buru-buru memindahkan TPS ke dalam ruangan.

