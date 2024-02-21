Kunto Aji Menduga Kasus Bullying Siswa SMA Binus Sebagai Pengalihan Isu Pemilu 2024

JAKARTA - Kunto Aji ikut menyoroti kasus bullying Geng Tai yang merupakan para siswa SMA Binus School Serpong. Kasus tersebut diketahui juga turut menyeret nama anak artis, Vincent Rompies.

Reaksi pelantun Rehat ini terkait kasus tersebut pun diungkap di akun X, @kuntoajiw.

Kunto mengatakan fenomena bullying ini ditanggapi dengan heboh oleh warganet. Menariknya, ia pun menduga bahwa hebohnya fenomena bullying ini dimanfaatkan untuk mengalihkan isu Pemilu 2024 yang tengah memanas.

“Ngelihat akun-akun kayak apa yang menggoreng isu anak artis ini, jadi makin yakin ini bagian dari pengalihan,” ungkap Kunto.

Kunto Aji menduga kasus bullying SMA Binus sebagai pengalihan isu Pemilu 2024 (Foto: Instagram/kuntoajiw)

Penyanyi berkacamata ini mengatakan, kasus bullying tersebut perlu dikawal dan ditangani dengan tepat. Namun, Kunto Aji tetap meminta publik dan warganet terus mengawal soal Pemilu 2024 dan tak lengah dengan berita yang terjadi.

Menurutnya, isu Pemilu 2024 ini begitu perlu dikawal demi masa depan Tanah Air.

“Dua-duanya butuh perhatian. Tapi jangan lupa masalah pemilu ini berpengaruh ke kehidupan kita 5 tahun ke depan. Ini udah gawat banget,” paparnya.

Diketahui, Kunto Aji sendiri cukup vokal menyuarakan isu Pemilu 2024 yang semakin memanas dengan dugaan kecurangan. Berita-berita mengenai kekacauan Pilpres 2024 ini juga semakin bertebaran.