Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pamer Seragam, Kunto Aji Jadi Linmas saat Pemilu di TPS Tangerang Selatan

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |07:36 WIB
Pamer Seragam, Kunto Aji Jadi Linmas saat Pemilu di TPS Tangerang Selatan
Kunto Aji jadi Linmas di TPS (Foto: IG Kunto Aji)
A
A
A

JAKARTA - Kunto Aji belakangan ini menghebohkan jagat maya usai mengumumkan dirinya terlibat menjadi bagian dari pengurus Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bukan menjadi petugas KPPS yang ramai diperbincangkan netizen karena kerap dimiripkan oleh abdi negara, Kunto Aji justru menjadi Linmas (Perlindungan Masyarakat).

Pelantun lagu ‘Terlalu Lama Sendiri’ itu sempat mengunggah sebuah cuitan di akun X miliknya @KuntoAjiW yang menyatakan bahwa tahun ini dirinya sudah berniat untuk terlibat menjadi petugas TPS.

Pamer Seragam, Kunto Aji Jadi Linmas saat Pemilu di TPS Tangerang Selatan

“Tahun ini meniatkan diri jadi petugas TPS, walau cuma linmas,” tulis Kunto Aji dalam akun X-nya, dikutip Okezone.

Akan tetapi para netizen banyak yang tak mempercayai cuitan tersebut. Menanggapi berbagai komentar netizen yang tak percaya, Kunto Aji mengunggah sebuah foto yang menjadi bukti bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari Linmas TPS 77 di Tangerang Selatan.

Penyanyi 37 tahun itu mengungkap awal kisah dirinya bisa menjadi Linmas di TPS tersebut. Awalnya Kunto Aji merasa dirinya jarang ikut serta dalam acara-acara komplek.

Sehingga dirinya memanfaatkan waktu liburnya untuk ikut serta menjadi petugas TPS sekaligus membangun kedekatan dengan tetangga di sekitar kediamannya. Karena ini adalah kali pertamanya menjadi petugas TPS, maka Kunto Aji meminta tugas yang paling mudah. Alhasil ditunjuklah menjadi Linmas.

“Kebetulan ditawari Bu RT ikutan pas pemilu, bersedia lah, dengan syarat minta yang tugasnya paling mudah, karena takut ga bisa ikut rapat dan belum pengalaman juga jadi anggota KPPS. Jadilah dikasih tugas Linmas,” jelas Kunto Aji.

“Maka dari itu, semua ini bukan gimmick ya, ini beneran hahahahahah,” sambungnya.

Bahkan baru-baru ini Kunto Aji juga mengunggah sebuah video yang memperlihatkan dirinya sedang latihan simulasi menjadi Linmas pada saat hari pencoblosan nanti.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/205/3145543/kunto_aji-JVtO_large.jpg
Sindiran Pedas Kunto Aji ke LMKN: Kalah Sama Panitia Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142703/kunto_aji-q45A_large.jpg
Kunto Aji Sindir Hukuman Polisi Positif Narkoba Cuma Disuruh Sholat 5 Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/205/3081536/kunto_aji-1Cyu_large.jpg
Kunto Aji Meriahkan Panggung Student Nite Festival, Acara Musik Ikonik FISIP UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025301/kunto-aji-sesalkan-kericuhan-hingga-aksi-bakar-panggung-konser-lentera-festival-rwG9lImL5F.jpg
Kunto Aji Sesalkan Kericuhan Hingga Aksi Bakar Panggung Konser Lentera Festival
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/33/2973270/kunto-aji-menduga-kasus-bullying-siswa-sma-binus-sebagai-pengalihan-isu-pemilu-2024-I4EVjLhtMM.jpg
Kunto Aji Menduga Kasus Bullying Siswa SMA Binus Sebagai Pengalihan Isu Pemilu 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/33/2972907/kunto-aji-tak-terima-kpps-jadi-kambing-hitam-kpu-91UwBFoPMP.jpg
Kunto Aji Tak Terima KPPS Jadi Kambing Hitam KPU
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement