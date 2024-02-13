Pamer Seragam, Kunto Aji Jadi Linmas saat Pemilu di TPS Tangerang Selatan

JAKARTA - Kunto Aji belakangan ini menghebohkan jagat maya usai mengumumkan dirinya terlibat menjadi bagian dari pengurus Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bukan menjadi petugas KPPS yang ramai diperbincangkan netizen karena kerap dimiripkan oleh abdi negara, Kunto Aji justru menjadi Linmas (Perlindungan Masyarakat).

Pelantun lagu ‘Terlalu Lama Sendiri’ itu sempat mengunggah sebuah cuitan di akun X miliknya @KuntoAjiW yang menyatakan bahwa tahun ini dirinya sudah berniat untuk terlibat menjadi petugas TPS.

“Tahun ini meniatkan diri jadi petugas TPS, walau cuma linmas,” tulis Kunto Aji dalam akun X-nya, dikutip Okezone.

Akan tetapi para netizen banyak yang tak mempercayai cuitan tersebut. Menanggapi berbagai komentar netizen yang tak percaya, Kunto Aji mengunggah sebuah foto yang menjadi bukti bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari Linmas TPS 77 di Tangerang Selatan.

Penyanyi 37 tahun itu mengungkap awal kisah dirinya bisa menjadi Linmas di TPS tersebut. Awalnya Kunto Aji merasa dirinya jarang ikut serta dalam acara-acara komplek.

Sehingga dirinya memanfaatkan waktu liburnya untuk ikut serta menjadi petugas TPS sekaligus membangun kedekatan dengan tetangga di sekitar kediamannya. Karena ini adalah kali pertamanya menjadi petugas TPS, maka Kunto Aji meminta tugas yang paling mudah. Alhasil ditunjuklah menjadi Linmas.

“Kebetulan ditawari Bu RT ikutan pas pemilu, bersedia lah, dengan syarat minta yang tugasnya paling mudah, karena takut ga bisa ikut rapat dan belum pengalaman juga jadi anggota KPPS. Jadilah dikasih tugas Linmas,” jelas Kunto Aji.

“Maka dari itu, semua ini bukan gimmick ya, ini beneran hahahahahah,” sambungnya.

Bahkan baru-baru ini Kunto Aji juga mengunggah sebuah video yang memperlihatkan dirinya sedang latihan simulasi menjadi Linmas pada saat hari pencoblosan nanti.

