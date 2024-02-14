Prabowo Subianto Menang Quick Count, Fedi Nuril: Akan Saya Cari Hikmahnya

JAKARTA - Fedi Nuril memberikan selamat kepada Paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hasil Quick Count menunjukan Prabowo-Gibran unggul dari dua paslon lainnya.

Bintang film Air Mata di Ujung Sajadah ini pun blakblakan memberikan ucapan selamat atas kemenangan tersebut lewat akun X-nya, @realfedinuril.

“Saya ucapkan selamat kepada Pak @prabowo & Pak @gibran_tweet yang unggul dalam pilpres versi hitung cepat,” tulis Fedi.

Di momen ini, Fedi mengatakan kemenangan Prabowo-Gibran ini ia terima dengan lapang dada. Ia bahkan siap untuk mencari makna dan hikmah bila Prabowo-Gibran nantinya akan memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.

“Seperti yang saya tulis sebelumnya, saya terima ini sebagai takdir/ujian dari Allah SWT yang akan saya cari hikmahnya,” jelasnya.

Fedi Nuril sendiri belakangan cukup vokal menyuarakan alasan dirinya tak mendukung Prabowo-Gibran untuk Indonesia 2024-2029. Sejumlah alasan ia bongkar di sosial media sebagai bentuk kritis dari seorang Fedi.

Meski bukan pendukung Paslon 02, Fedi berharap Prabowo-Gibran bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik serta amanah.

“Setelah hasil resmi diumumkan dan dilantik, semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran bisa amanah dalam memimpin dan melayani masyarakat, sehingga tercipta situasi yang aman dan nyaman,” papar Fedi

“God bless Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya,” tambahnya.