HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fedi Nuril Ingin Terima Job Film Horor Jika Bisa Perankan Setan, Bosan Poligami?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |21:45 WIB
Fedi Nuril Ingin Terima Job Film Horor Jika Bisa Perankan Setan, Bosan Poligami?
Fedi Nuril ingin jadi setan di film horor (Foto: Instagram/fedinuril)
A
A
A

JAKARTA - Fedi Nuril baru-baru ini mengungkapkan keinginannya terkait karier di industri perfilman Tanah Air. Bintang film Air Mata Di Ujung Sajadah itu mengaku ingin membintangi film bergenre horor.

Hal itu diungkap Fedi saat sutradara, Awi Suryadi menawarkan dirinya bila tertarik membintangi film horor. Tawaran itu diungkap Awi di akun X-nya, @awisuryadi.

“Kalau tertarik main film horor, kabarin ya?,” ungkap Awi.

Melihat cuitan itu, Fedi pun menanggapi tawaran tersebut. Aktor 41 tahun ini mengaku tertarik membintangi film horor.

Fedi Nuril

Fedi Nuril ingin jadi setan di film horor (Foto: Instagram/fedinuril)


Uniknya, Fedi mengatakan dirinya ingin menjadi setan bila membintangi film horor di kemudian hari.

“Tertarik, Mas, tapi jadi setannya dan saya serius,” jawab Fedi di akun X, @realfedinuril.

Pria 41 tahun itu mengaku dirinya selalu mendambakan peran tersebut. Ia pun sering mengungkap keinginannya itu di sosial media.

“Sudah saya tulis keinginan itu beberapa kali di X,” tambahnya.

Respon Fedi Nuril yang siap main film horor ini  mengundang reaksi netizen lainnya. Menariknya, tak sedikit warganet mengaitkan Fedi yang kerap memerankan karakter tokoh film yang berpoligami.

