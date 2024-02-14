Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fedi Nuril Ucapkan Terima Kasih Usai Aktif Mengkritisi Paslon 02 di Sosial Media

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |22:45 WIB
Fedi Nuril ucapkan terima kasih usai aktif mengkritisi paslon 02 (Foto: Instagram/fedinuril)
A
A
A

JAKARTA - Fedi Nuril belakangan cukup menghebohkan jagat maya. Pasalnya, Fedi belakangan cukup aktif di sosial media dan menyuarakan soal politik, jelang Pemilu 2024.

Di hari pencoblosan ini, Fedi mengucapkan rasa terima kasihnya lantaran sudah semaksimal mungkin mengkritisi Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Hal itu diungkap Fedi di akun X pribadinya, @realfedinuril. Ia mengaku sudah cukup aktif bersuara di sosmed selama 2 minggu terakhir jelang Pemilu 2024.

“Sudah 2 minggu menjelang Pilpres saya berjuang semampunya dengan “bersuara” di medsos. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, membela dan mendoakan saya,” tulis Fedi.

Fedi merasa aksinya ini membuatnya mendapatkan banyak dukungan hingga cibiran dari warganet. Meski begitu, ia tetap berterima kasih kepada publik yang tetap mendukung dirinya.

Aktor Ayat-Ayat Cinta ini juga tetap merahasiakan Paslon pilihannya dari publik.

“Saya sudah menentukan pilihan dan memutuskan untuk tetap merahasiakan pilihan saya,” jelas Fedi.

