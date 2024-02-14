Ditemani Gewa, Mutia Ayu Gunakan Hak Pilihnya di Pemilu 2024

JAKARTA - Mutia Ayu ikut merayakan pesta demokrasi di Indonesia. Ia bahkan terlihat ikut melakukan pencoblosan di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta.

Istri mendiang Glenn Fredly itu tampil mengenakan busana yang casual yaitu kaos dan juga celana serba hitam. Tak sendirian, Mutia Ayu berangkat ke TPS ditemani dengan putri semata wayangnya yaitu Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo.

Dalam unggahan terbaru pada akun Instagram @mutia_ayuu, dirinya membagikan foto bersama Gewa sambil memamerkan jari kelingking yang telah dicelup ke tinta berwarna ungu. Bahkan Gewa tampil menggunakan kaos berwarna biru dongker dengan celana garis-garis.

Menariknya, ternyata jari kelingking milik Gewa pun juga ikut dicelupkan tinta ungu.

Mutia Ayu gunakan hak pilihnya dengan ditemani Gewa (Foto: Instagram/mutia_ayuu)





“Aku sudah nyoblos ditemani Gewa tahun ini,” tulis Mutia Ayu dalam keterangan unggahan tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (14/2/2024).