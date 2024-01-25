Diizinkan Mutia Ayu Pakai Baju Pernikahannya, Zulfa Maharani: Terharu Banget!

JAKARTA - Zulfa Maharani mendapat tantangan untuk bermain dalam film biopik bertajuk Glenn Fredly The Movie. Dalam film tersebut, perempuan 24 tahun ini didapuk untuk memerankan tokoh istri dari Glenn yakni Mutia Ayu.

Sebelum menjalani syuting, Zulfa mengaku sempat berbincang banyak dengan Mutia Ayu, agar bisa semakin mendalami perannya. Bahkan ia pun banyak mendapatkan cerita tentang sosok Glenn Fredly di kehidupan nyata, hingga tak menyangka jika dirinya bisa diberikan kepercayaan penuh untuk terlibat dalam film ini.

“Biasanya aku cuma denger lagu-lagu galaunya Bung Glenn, bahkan di umur akupun masih didengar banget lagu-lagunya Bung Glenn. Terlibat di film Glenn Fredly The Movie ini sebuah hal yang sangat gak bisa aku deskripsiin,” ujar Zulfa Maharani, kepada awak media di kawasan Kuningan.

Zulfa Maharani pun menceritakan bahwa dalam film tersebut terdapat sebuah reka adegan pernikahan antara Bung Glenn dan Mutia Ayu. Adegan tersebut dianggap begitu sakral dan menjadi kenangan indah yang melekat di kehidupan keduanya, sehingga ingin dibuat semirip mungkin dengan aslinya.

Zulfa Maharani diizinkan Mutia Ayu pakai baju pernikahannya dengan Glenn Fredly (Foto: Instagram/zulfamaharani)





Bahkan Mutia Ayu pun menginginkan Zulfa Maharani dan rekan mainnya, Marthino Lio menggunakan busana asli yang dikenakan Mutia Ayu dan Bung Glenn. Tak cuma itu, riasan wajahnya pun dibuat mirip seperti waktu keduanya menikah.

“Aku mau berterima kasih juga sama Kak Ayu, karena pada scene aku sama Bang Lio nikah. Kami dikasih baju asli. Jadi baju yang dipake sama Kak Ayu dan Bung Glenn waktu mereka nikah itu kami pake pas shooting,” katanya.

Zulfa Maharani mengaku sangat berhati-hati dalam menggunakan gaun tersebut. Ia pun khawatir gaun tersebut rusak, pasalnya gaun tersebut sangat penting dan salah satu barang berharga bagi perjalanan hidup Mutia Ayu.