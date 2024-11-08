Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Seksinya Mutia Ayu Pakai Gaun Ketat Hitam, Latina Banget!

Novita Melieyana , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |23:30 WIB
Seksinya Mutia Ayu Pakai Gaun Ketat Hitam, Latina Banget!
Seksinya Mutia Ayu Pakai Gaun Ketat Hitam Polkadot. (Foto: Instagram/@mutia_ayuu)
A
A
A

JAKARTA - Mutia Ayu merupakan salah satu artis Indonesia yang tak takut mengekspresikan gaya fashion dan riasan wajahnya yang bold dan seksi lewat media sosial. 

Salah satu tampilan seksi sang artis yang sukses mencuri perhatian warganet adalah ketika dia menggunggah foto selfie dalam balutan dress hitam dengan corak polkadot putih. 

Mutia Ayu
Seksinya Mutia Ayu Pakai Gaun Ketat Hitam Polkadot. (Foto: Instagram/@mutia_ayuu)

Dress dengan detail key hole di area dada dan perut itu membalut ketat tubuh ibu satu anak tersebut. Sementara bagian lengan gaun itu transparan sehingga memperkuat nuansa seksi pada dress yang dikenakannya.

Mutia Ayu mempertegas tampilannya dengan riasan wajah bold dengan fokus di area bibir. “Life isn’t perfect, but your lipstick can be (Hidup boleh tidak sempurna, tapi kau bisa memilih lipstik yang sempurna),” katanya. 

Foto seksi Mutia Ayu tersebut menuai beragam komentar dari warganet. Sebagian memuji kecantikan artis asal Sukabumi, Jawa Barat tersebut. “Mama Gewa, stunning banget,” ujar @thelma*****.

1 2
