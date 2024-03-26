Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Terpilihnya Yura Yunita Sebagai Pengisi Soundtrack Film Glenn Fredly The Movie

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |23:45 WIB
Alasan Terpilihnya Yura Yunita Sebagai Pengisi Soundtrack Film <i>Glenn Fredly The Movie</i>
Alasan Yura Yunita didapuk sebagai pengisi soundtrack film 'Glenn Fredly The Movie' (Foto: Instagram/yurayunita)
JAKARTA - Yura Yunita didapuk untuk membawakan lagu 'Keluarga' yang menjadi soundtrack dari film biopik 'Glenn Fredly The Movie'.

Menariknya, Mutia Ayu mengungkap bahwa terpilihnya Yura berdasarkan diskusi bersama dirinya, tim produksi film dan juga pihak manajemen mendiang suaminya. Bahkan kedekatan Yura dengan Glenn hingga sempat berkolaborasi dalam lagu Cinta dan Rahasia menjadi salah satu pertimbangan dibalik keputusan ini.

Yura sendiri pernah mengungkap bahwa almarhum Glenn Fredly begitu berjasa dalam kariernya di industri musik tanah air.

“Kita diskusikan bersama. Dari tim film dan manajemen kita memutuskan bahwa Yura sendiri memiliki keterikatan, kedekatan dengan Glenn. Rasanya pantas sekali Yura membawakan soundtrack untuk film,” ujar Mutia Ayu di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Mutia Ayu (Nurul)

Alasan Yura Yunita didapuk sebagai pengisi soundtrack film 'Glenn Fredly The Movie' (Foto: Nurul/MPI)


Mengenai single 'Keluarga', lagu ini cukup sakral mengingat menjadi salah satu dari beberapa lagu ciptaan Glenn Fredly sebelum dia meninggal dunia. Diketahui, ketika menjalani perawatan di rumah sakit, Glenn Fredly sempat menulis beberapa lagu.

Sebelum memilih Yura sebagai penyanyinya, Mutia Ayu, Daniel Mananta selaku produser serta tim terkait berdiskusi untuk menentukan lagu mana yang cocok untuk menjadi soundtrack film biopik ini.

“Jadi memang waktu di rumah sakit itu Glenn bikin lagu. Jadi lagu itu jadi salah satu dari sekian banyak lagu. Ternyata Daniel (produser) suka, tim film suka. Ya udah lagu ‘Keluarga’ jadi soundtrack Glenn Fredly The Movie. Kita bareng-bareng pilihnya,” sambungnya.

Mutia pun sempat mengungkap kemungkinan rilisnya lagu-lagu lain ciptaan dari Glenn Fredly yang belum sempat dikeluarkan sebelum kepergian almarhum, selain lagu 'Keluarga'.

