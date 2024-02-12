5 Pedangdut Wanita dengan Honor Termahal

DERETAN pedangdut wanita dengan honor termahal. Kerja keras, goyangan, kecantikan, hingga cengkok dangdut para biduan ini berhasil membuat tarif manggung mereka mencapai puluhan juta, bahkan ada yang menyentuh miliaran.

Lantas siapa saja pedangdut wanita dengan honor termahal di Indonesia? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Siti Badriah (Rp60 Juta)

Siti Badriah mengawali kariernya sebagai pedangdut pada 2012. Namanya melambung berkat single Brondong Tua yang dirilis pada 2014.

Popularitasnya semakin moncer berkat lagu Lagi Syantik yang viral hingga mendulang 699 juta views di YouTube, pada 2018. Tak heran jika kemudian istri Krisjiana Baharuddin ini menerima honor Rp60 juta sekali manggung.

2.Via Vallen (Rp70 Juta)

Via Vallen memulai debutnya sebagai pedangdut lewat lagu Selingkuh, pada 2015. Sekitar 2 tahun kemudian, namanya viral berkat lagu Sayang yang membukukan 211 juta views di YouTube.

Berkat lagu viral itu, kabarnya Via Vallen mendapat honor sebesar Rp60 juta hingga Rp70 juta setiap kali manggung. Dia bahkan pernah menerima bayaran hingga Rp150 juta sekali manggung.

3.Ayu Ting Ting (Rp100 Juta)

Seperti Via Vallen dan Sibad, Ayu Ting Ting juga memiliki sederet tembang hits yang membuat popularitasnya melambung. Sebut saja lagu Alamat Palsu, Minyak Wangi, Geboy Mujaer, hingga Sambalado.

Saat menjadi bintang tamu channel YouTube Crazy Nikmir Real pada 30 Juni 2020, ibu satu anak ini mengungkapkan, honornya berkisar antara Rp100 juta hingga Rp200 juta setiap kali manggung.

4.Inul Daratista (Rp150 Juta)

Inul Daratista tercatat sebagai salah satu pedangdut fenomenal di Indonesia. Dia berhasil tampil di TV dengan goyang ngebor yang ditentang keras para pedangdut senior karena dinilai terlalu seronok.

Dalam unggahannya di Instagram pada Desember 2019, Inul mengaku, pernah dibayar Rp25.000 untuk tampil 1 jam. Namun ketika popularitasnya naik, tarif manggungnya mencapai Rp150 juta hingga Rp300 juta per penampilan.