Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Pedangdut Wanita dengan Honor Termahal

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |19:37 WIB
5 Pedangdut Wanita dengan Honor Termahal
Pedangdut wanita dengan honor termahal. (Foto: Ayu Ting Ting/Instagram/@ayutingting92)
A
A
A

DERETAN pedangdut wanita dengan honor termahal. Kerja keras, goyangan, kecantikan, hingga cengkok dangdut para biduan ini berhasil membuat tarif manggung mereka mencapai puluhan juta, bahkan ada yang menyentuh miliaran. 

Lantas siapa saja pedangdut wanita dengan honor termahal di Indonesia? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Siti Badriah (Rp60 Juta)

Siti Badriah mengawali kariernya sebagai pedangdut pada 2012. Namanya melambung berkat single Brondong Tua yang dirilis pada 2014. 

Pedangdut wanita dengan honor termahal. (Foto: Siti Badriah/Instagram)

Popularitasnya semakin moncer berkat lagu Lagi Syantik yang viral hingga mendulang 699 juta views di YouTube, pada 2018. Tak heran jika kemudian istri Krisjiana Baharuddin ini menerima honor Rp60 juta sekali manggung. 

2.Via Vallen (Rp70 Juta)

Via Vallen memulai debutnya sebagai pedangdut lewat lagu Selingkuh, pada 2015. Sekitar 2 tahun kemudian, namanya viral berkat lagu Sayang yang membukukan 211 juta views di YouTube. 

Pedangdut wanita dengan honor termahal. (Foto: Via Vallen/Instagram)

Berkat lagu viral itu, kabarnya Via Vallen mendapat honor sebesar Rp60 juta hingga Rp70 juta setiap kali manggung. Dia bahkan pernah menerima bayaran hingga Rp150 juta sekali manggung.

3.Ayu Ting Ting (Rp100 Juta)

Seperti Via Vallen dan Sibad, Ayu Ting Ting juga memiliki sederet tembang hits yang membuat popularitasnya melambung. Sebut saja lagu Alamat Palsu, Minyak Wangi, Geboy Mujaer, hingga Sambalado

Pedangdut wanita dengan honor termahal. (Foto: Ayu Ting Ting/Instagram)

Saat menjadi bintang tamu channel YouTube Crazy Nikmir Real pada 30 Juni 2020, ibu satu anak ini mengungkapkan, honornya berkisar antara Rp100 juta hingga Rp200 juta setiap kali manggung. 

4.Inul Daratista (Rp150 Juta)

Inul Daratista tercatat sebagai salah satu pedangdut fenomenal di Indonesia. Dia berhasil tampil di TV dengan goyang ngebor yang ditentang keras para pedangdut senior karena dinilai terlalu seronok.

 Pedangdut wanita dengan honor termahal. (Foto: Inul Daratista/Instagram)

Dalam unggahannya di Instagram pada Desember 2019, Inul mengaku, pernah dibayar Rp25.000 untuk tampil 1 jam. Namun ketika popularitasnya naik, tarif manggungnya mencapai Rp150 juta hingga Rp300 juta per penampilan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/33/3074349/lesti_kejora-g8NM_large.jpg
4 Diva Dangdut dengan Bayaran Termahal, Nomor 2 Digaji Seharga Innova
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2974123/ucie-sucita-rilis-separuh-jiwaku-pergi-versi-dangdut-wLeSedwAkj.jpg
Ucie Sucita Rilis Separuh Jiwaku Pergi Versi Dangdut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/205/2952498/pedangdut-vianty-arvy-rilis-lagu-plis-atuh-setelah-2-tahun-vakum-VKedVPsQz8.jpg
2 Tahun Vakum, Vianty Arvy Comeback Lewat Lagu Plis Atuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/33/2942600/5-pedangdut-terkenal-asal-jawa-timur-ada-si-raja-trending-denny-caknan-b5tlBTGtxo.jpg
5 Pedangdut Terkenal Asal Jawa Timur, Ada si Raja Trending Denny Caknan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/205/2933195/gaet-fifian-anastasia-fey-meriahkan-ajang-the-journey-of-stars-x-bajawa-Tlwbrl80vw.jpg
Gaet Fifian Anastasia, Fey Meriahkan Ajang The Journey Of Stars x BAJAWA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/205/2933017/fifian-anastasia-goyang-journey-of-star-x-bajawa-lewat-lagu-rungkad-9uf1quQOD3.jpg
Fifian Anastasia Goyang Journey Of Star X BAJAWA Lewat Lagu Rungkad
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement