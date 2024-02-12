Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Ahmad Dhani Serahkan Republik Cinta Management ke El Rumi

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |05:58 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani ternyata sudah mempersiapkan El Rumi untuk menjadi penerusnya dalam mengelola Republik Cinta Management (RCM). Dhani mengaku, ada alasan khusus lebih memilih El ketimbang dua saudaranya.

“Karena yang berminat dan berniat untuk meneruskan RCM ya memang El. Dua saudaranya belum pengin sepertinya,” kata founder band Dewa 19 itu pada Juni 2022.

Pertimbangan lain Ahmad Dhani, karena El Rumi merupakan anaknya yang paling rajin, selain latar belakang pendidikannya yang mendukung. Mantan kekasih Marsha Aruan itu merupakan lulusan Jurusan Bisnis University of Westminster, Inggris.

Menyerahkan pengelolaan RCM  kepada El, menurut Dhani, bukan karena dia ingin pensiun dari industri musik. Namun dia ingin punya lebih banyak waktu untuk bersantai dan berkumpul bersama Safeea dan Ali, dua anaknya dari pernikahan dengan Mulan Jameela.

Selain itu, Dhani menyebut, tengah mempersiapkan perusahaan baru yang skalanya lebih besar dan cakupan bisnis lebih luas dari RCM. “Namanya nanti Dewa 19 Corporation dan El Rumi yang akan menjadi direktur utamanya,” katanya menambahkan.

(van)

