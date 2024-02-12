Momen Haru Ayah Ojak Menangis di Acara Lamaran Ayu Ting Ting

JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting resmi dilamar Lettu Muhammad Faradhana, pada 3 Februari 2024. Di tengah tawa dan kebahagiaan itu, terselip momen haru yang tak diduga-duga.

Dalam video berdurasi 19 detik yang dibagikan akun TikTok @videorandom_0, Ayu terlihat menjalani pemotretan bersama kedua orangtuanya. Video kemudian menyorot ayah sang pedangdut, Abdul Rozak.

Pria yang akrab disapa Ayah Ojak itu terlihat menggandeng dan menaruh dagunya di pundak sang putri. Kakek tiga cucu itu terlihat begitu terharu hingga tak mampu menahan air matanya.

Sambil menyeka air mata, Ayah Ojak kemudian melepas gandengannya dan bergerak menjauhi sang putri. Ayu Ting Ting yang menyadari sang ayah menangis pun tampak terkejut.

Momen Ayah Ojak menangis di acara lamaran Ayu Ting Ting itu ramai dikomentari warganet. Sebagian menilai, air mata pria tersebut merupakan bentuk keharuannya karena akhirnya sang putri mendapat pasangan hidup setelah menjanda selama 10 tahun.

“Muka Ayah Ojak kelihatan sedih banget melepas Ayu Ting Ting menikah. Semoga Ayu kali ini bahagia,” kata @r_mariaa. Akun @auliyanuriza1 menambahkan, “Tangis bahagia seorang ayah melihat putrinya dilamar.”

“Ayah Ojak, beliau adalah ayah yang hebat dan keren karena menjaga keluarganya dengan penuh tanggung jawab,” ungkap akun @poisonay21.

Komentar senada datang dari akun @cikciki, “Ayu Ting Ting beruntung banget dalam hal orangtua, harta, dan anak. Tapi sayangnya, dia kurang beruntung dalam hal jodoh. Semoga kali ini, Ayu benar-benar menemukan jodoh dunia akhiratnya.”