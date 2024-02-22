Ucie Sucita Rilis Separuh Jiwaku Pergi Versi Dangdut

JAKARTA - Penyanyi dangdut Ucie Sucita akhirnya merilis single terbarunya. Berjudul 'Separuh Jiwaku Pergi', lagu ini sebelumnya sempat dipopulerkan oleh Anang Hermansyah pada 2009.

Menariknya, kali ini Ucie mencoba untuk merecycle lagu tersebut dengan versi dangdut,. Tentunya lagu tersebut akan lebih asyik dan menggoyangkan para penikmat musik.

Ditambah dengan sentuhan genre koplo, suara Ucie yang khas seolah membuat lagu tersebut menjadi lebih menyentuh hati. Terlebih untuk seseorang yang memiliki masalah percintaan serupa dengan kisah di lagu tersebut, pasca-ditinggal pasangannya.

Berangkat dari tawaran pihak manajemen kepada dirinya, Ucie yang sempat diberikan beberapa pilihan lagu rupanya memilih untuk menjatuhkan hati pada lagu 'Separuh Jiwaku Pergi'.

Ucie Sucita rilis 'Separuh Jiwaku Pergi' versi dangdut (Foto: Aldhi Chandra)





“Jadi ini challenge ya buat aku, nah terus jadi dari pihak management ngasih pilihan dan salah satunya lagu ini. Jadi pas coba dibawain cocok yaudah aku bawain,” kata Ucie saat ditemui di Studio 7 iNews Tower, Jakarta, baru-baru ini.

Dengan hadirnya lagu versi baru tersebut, Ucie berharap jika singlenya dapat memberikan nuansa baru bagi dunia musik, terutama kalangan pecinta dangdut. Sehingga dapat menghibur dan tentunya menjadi teman bagi kalangan yang sedang galau.

(van)