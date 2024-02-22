Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ucie Sucita Rilis Separuh Jiwaku Pergi Versi Dangdut

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |21:45 WIB
Ucie Sucita Rilis <i>Separuh Jiwaku Pergi</i> Versi Dangdut
Ucie Sucita rilis 'Separuh Jiwaku Pergi' versi dangdut (Foto: Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi dangdut Ucie Sucita akhirnya merilis single terbarunya. Berjudul 'Separuh Jiwaku Pergi', lagu ini sebelumnya sempat dipopulerkan oleh Anang Hermansyah pada 2009.

Menariknya, kali ini Ucie mencoba untuk merecycle lagu tersebut dengan versi dangdut,. Tentunya lagu tersebut akan lebih asyik dan menggoyangkan para penikmat musik.

Ditambah dengan sentuhan genre koplo, suara Ucie yang khas seolah membuat lagu tersebut menjadi lebih menyentuh hati. Terlebih untuk seseorang yang memiliki masalah percintaan serupa dengan kisah di lagu tersebut, pasca-ditinggal pasangannya.

Berangkat dari tawaran pihak manajemen kepada dirinya, Ucie yang sempat diberikan beberapa pilihan lagu rupanya memilih untuk menjatuhkan hati pada lagu 'Separuh Jiwaku Pergi'.

Ucie Sucita (Aldhi Chandra)

Ucie Sucita rilis 'Separuh Jiwaku Pergi' versi dangdut (Foto: Aldhi Chandra)


“Jadi ini challenge ya buat aku, nah terus jadi dari pihak management ngasih pilihan dan salah satunya lagu ini. Jadi pas coba dibawain cocok yaudah aku bawain,” kata Ucie saat ditemui di Studio 7 iNews Tower, Jakarta, baru-baru ini.

Dengan hadirnya lagu versi baru tersebut, Ucie berharap jika singlenya dapat memberikan nuansa baru bagi dunia musik, terutama kalangan pecinta dangdut. Sehingga dapat menghibur dan tentunya menjadi teman bagi kalangan yang sedang galau.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/33/3074349/lesti_kejora-g8NM_large.jpg
4 Diva Dangdut dengan Bayaran Termahal, Nomor 2 Digaji Seharga Innova
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/33/2969249/5-pedangdut-wanita-dengan-honor-termahal-kkwMPw65cz.jpg
5 Pedangdut Wanita dengan Honor Termahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/205/2952498/pedangdut-vianty-arvy-rilis-lagu-plis-atuh-setelah-2-tahun-vakum-VKedVPsQz8.jpg
2 Tahun Vakum, Vianty Arvy Comeback Lewat Lagu Plis Atuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/33/2942600/5-pedangdut-terkenal-asal-jawa-timur-ada-si-raja-trending-denny-caknan-b5tlBTGtxo.jpg
5 Pedangdut Terkenal Asal Jawa Timur, Ada si Raja Trending Denny Caknan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/205/2933195/gaet-fifian-anastasia-fey-meriahkan-ajang-the-journey-of-stars-x-bajawa-Tlwbrl80vw.jpg
Gaet Fifian Anastasia, Fey Meriahkan Ajang The Journey Of Stars x BAJAWA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/205/2933017/fifian-anastasia-goyang-journey-of-star-x-bajawa-lewat-lagu-rungkad-9uf1quQOD3.jpg
Fifian Anastasia Goyang Journey Of Star X BAJAWA Lewat Lagu Rungkad
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement