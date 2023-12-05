Gaet Fifian Anastasia, Fey Meriahkan Ajang The Journey Of Stars x BAJAWA

DEPOK - Pedangdut Febrilia Primanti turut memeriahkan ajang The Journey of Stars X BAJAWA yang digelar di Kopi Bajawa Depok, pada 1 Desember silam. Penampilan perempuan yang akrab disapa Fey itu membuat penonton goyang bersama.

Dia membuka penampilannya dengan mengajak penonton nostalgia dengan lagu Kamu yang dipopulerkan boyband Coboy Junior, pada 2015. Menariknya, lagu itu dibalutnya dengan alunan musik dangdut yang buat bergoyang.

Fey kemudian melanjutkan penampilannya dengan berduet dengan Fifian Anastasia, penyanyi jebolan Swara Bintang MNCTV. Membawakan lagu Nemen, dua pedangdut cantik ini berhasil membuat penonton goyang bareng.

Selain berduet, Fifian juga menghangatkan ajang tersebut dengan menyanyikan lagu Ikan Dalam Kolam, salah satu tembang populer milik Hussein Bawafie.

Dia menutup penampilannya dengan menyanyikan lagu Rungkad yang dipopulerkan oleh pedangdut Happy Asmara. Selain dua pedangdut cantik ini, panggung The Journey of Star X BAJAWA juga kehadiran Jelita Jelly.

Sang pedangdut menyanyikan lagu Cinta Sesungguhnya yang membuat penonton bergoyang. Dia kemudian membuat suasana menjadi galau dengan membawakan lagu Dumes.*

(SIS)