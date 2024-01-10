2 Tahun Vakum, Vianty Arvy Comeback Lewat Lagu Plis Atuh

JAKARTA - Pedangdut Vianty Arvy merilis single kedua miliknya berjudul Plis Atuh. Lagu ciptaan dr. Aldo itu dirilisnya di bawah naungan Megah Music ID, label musik di bawah naungan Sony Music Indonesia.

Lagu itu bercerita tentang seseorang yang menyukai lawan jenis, namun orang itu memiliki gebeten lain. “Jadi orang itu ingin meyakinkan bahwa dia kandidat terbaik untuk dipilih,” ujarnya kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

Berbeda dengan lagu debutnya yang cenderung slow, Vianty Arvy mengungkapkan, single Plis Atuh lebih bernuansa playful dengan genre dangdut remix. Meski begitu, penggarapan lagu keduanya itu jauh lebih penuh tantangan.

“Soalnya, aku sempat merasa gugup banget saat mulai rekaman lagu kedua ini. Karena jarak rekaman dari lagu Ngambang lumayan jauh kan sekitar 2 tahun,” tutur pedangdut asal Bandung, Jawa Barat tersebut.

Namun rasa gugup itu bisa diatasinya berkat latihan vokal yang tetap dilakukannya selama vakum. Tak hanya itu, tantangan lain yang harus dihadapi Vianty Arvy adalah menghafal koreografi karena video musik Plis Atuh memiliki dance.

“Single pertama aku yang Ngambang sempat booming. Mudah-mudahan single kedua ini juga bisa diterima dengan baik oleh pendengar. Semoga ada rezekinya juga, jadi bisa garap mini album,” tutur Vianty Arvy.*

