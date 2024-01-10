Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

2 Tahun Vakum, Vianty Arvy Comeback Lewat Lagu Plis Atuh

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |13:22 WIB
2 Tahun Vakum, Vianty Arvy <i>Comeback</i> Lewat Lagu <i>Plis Atuh</i>
Vianty Arvy rilis Plis Atuh setelah 2 tahun vakum. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Vianty Arvy merilis single kedua miliknya berjudul Plis Atuh. Lagu ciptaan dr. Aldo itu dirilisnya di bawah naungan Megah Music ID, label musik di bawah naungan Sony Music Indonesia. 

Lagu itu bercerita tentang seseorang yang menyukai lawan jenis, namun orang itu memiliki gebeten lain. “Jadi orang itu ingin meyakinkan bahwa dia kandidat terbaik untuk dipilih,” ujarnya kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024). 

Berbeda dengan lagu debutnya yang cenderung slow, Vianty Arvy mengungkapkan, single Plis Atuh lebih bernuansa playful dengan genre dangdut remix. Meski begitu, penggarapan lagu keduanya itu jauh lebih penuh tantangan. 

“Soalnya, aku sempat merasa gugup banget saat mulai rekaman lagu kedua ini. Karena jarak rekaman dari lagu Ngambang lumayan jauh kan sekitar 2 tahun,” tutur pedangdut asal Bandung, Jawa Barat tersebut. 

Vianty Arvy rilis Plis Atuh setelah 2 tahun vakum. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Namun rasa gugup itu bisa diatasinya berkat latihan vokal yang tetap dilakukannya selama vakum. Tak hanya itu, tantangan lain yang harus dihadapi Vianty Arvy adalah menghafal koreografi karena video musik Plis Atuh memiliki dance

“Single pertama aku yang Ngambang sempat booming. Mudah-mudahan single kedua ini juga bisa diterima dengan baik oleh pendengar. Semoga ada rezekinya juga, jadi bisa garap mini album,” tutur Vianty Arvy.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/33/3074349/lesti_kejora-g8NM_large.jpg
4 Diva Dangdut dengan Bayaran Termahal, Nomor 2 Digaji Seharga Innova
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2974123/ucie-sucita-rilis-separuh-jiwaku-pergi-versi-dangdut-wLeSedwAkj.jpg
Ucie Sucita Rilis Separuh Jiwaku Pergi Versi Dangdut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/33/2969249/5-pedangdut-wanita-dengan-honor-termahal-kkwMPw65cz.jpg
5 Pedangdut Wanita dengan Honor Termahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/33/2942600/5-pedangdut-terkenal-asal-jawa-timur-ada-si-raja-trending-denny-caknan-b5tlBTGtxo.jpg
5 Pedangdut Terkenal Asal Jawa Timur, Ada si Raja Trending Denny Caknan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/205/2933195/gaet-fifian-anastasia-fey-meriahkan-ajang-the-journey-of-stars-x-bajawa-Tlwbrl80vw.jpg
Gaet Fifian Anastasia, Fey Meriahkan Ajang The Journey Of Stars x BAJAWA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/205/2933017/fifian-anastasia-goyang-journey-of-star-x-bajawa-lewat-lagu-rungkad-9uf1quQOD3.jpg
Fifian Anastasia Goyang Journey Of Star X BAJAWA Lewat Lagu Rungkad
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement