Harga Tiket Hammersonic 2024, Dijual Setelah Pemilu

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |00:01 WIB
harga tiket Hammersonic 2024 (foto: ist)
JAKARTA - Festival musik metal, Hammersonic, akan kembali digelar tahun ini tepatnya 4-5 Mei 2024 di Carnaval Ancol, Jakarta Utara. Ravel Entertainment selaku pihak promotor telah mengumumkan harga tiket Early Bird yang bakal dijual pada 15 Februari tepatnya setelah Pemilu 2024.

"Tandai kalender Anda! Tiket Hammersonic dirilis pada 15 Februari pukul 15.00," tulis pihak penyelenggara dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (12/2/2024).

Tiket Early Bird sendiri dijual dengan harga Rp1.599.000 (akses dua hari) mulai Kamis, 15 Februari 2024 pukul 15.00 WIB di Hammersonic.com.

