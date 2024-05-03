Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

20 ribu Penonton per Hari Ditargetkan akan Datang ke Hammersonic 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |23:45 WIB
20 ribu Penonton per Hari Ditargetkan akan Datang ke Hammersonic 2024
20 ribu penonton per hari ditargetkan akan datang ke Hamersonic 2024 (Foto: Instagram/hammersonicfest)
JAKARTA - Festival musik Hammersonic akan digelar pada 4 dan 5 Mei 2024 di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta Utara. Ravel Entertainment selaku penyelenggara bahkan sudah menyiapkan lebih dari 50 musisi lokal dan internasional untuk memeriahkan jalannya acara.

Perwakilan Hammersonic Festival 2024, Dede Rianta alias Deri, membeberkan persiapan pihak promotor menjelang hajatan musik metal tersebut. Persiapan itu, kata Deri, mulai dari penataan panggung, penyediaan riders band, hingga penjualan tiket yang sudah dilakukan jauh-jauh hari.

"Sejauh ini sudah 80 persen persiapan dan tinggal perintilan-perintilannya aja kita tinggal running," ujar Deri kepada wartawan di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Lebih lanjut, Deri menegaskan pihaknya juga sudah menentukan target penonton yang dalam satu hari.

Tentunya, pihak penyelenggara juga sudah mempersiapkan keamanan dan keamanan bagi penonton yang hadir.

"Kita sih nggak mau muluk-muluk ya, kalau dari kita target itu 20 ribu, per hari," ucap Deri.

Hammersonic 2024 

20 ribu Penonton per Hari Ditargetkan Datang ke Hammersonic 2024 (Foto: Instagram)

Bicara keamanan, Ravel Entertainment juga sudah melakukan evaluasi khusus terkait standar ke lima panggung megah untuk para pengisi.

Mengingat, pada gelaran konser Bring Me The Horizon (BMTH) di Jakarta, mereka mengalami kendala teknis mengenai keamanan panggung.

"Kalau secara keseluruhan kita tentunya bakal ada peningkatan ya, dari segi produksi, keamanan, yang lain, semuanya tetap kita tingkatkan, pasti ada evaluasi," bebernya.

Sebagai informasi, Hammersonic 2024 hari pertama akan diisi oleh penampilan Tiny Moving Parts, Killing Me Inside Re:union, Crypt Crawler, Freedom of Fear, Strangers Rebellion Rose.

Berlanjut ke Modern Guns, Speedball Velhinha, Amorfati, Rezume, Gorebomb, Circafaith, Hyper, Sisi Selatan, Denisa Bearfours, Next Me Zhanalena.

