Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lamb of God hingga Yngwie Malmsteen Masuk Line Up Fase 1 Hammersonic 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |22:01 WIB
Lamb of God hingga Yngwie Malmsteen Masuk Line Up Fase 1 Hammersonic 2024
Lamb of God di Hammersonic 2024 (Foto: IG Hammersonic)
A
A
A

JAKARTA - Festival musik heavy metal, Hammersonic, akan kembali digelar tahun ini tepatnya 4-5 Mei 2024 di Carnaval Ancol, Jakarta. Ravel Entertainment selaku pihak promotor telah mengumumkan daftar musisi fase 1 lewat akun Instagramnya @hammersonicfest.

Usai sukses mendatangkan Slipknot dengan aksi panggung spektakulernya, pihak penyelenggara pun kembali menggegerkan pecinta musik metal di Indonesia.

Lamb of God hingga Yngwie Malmsteen Masuk Line Up Fase 1 Hammersonic 2024

Dalam sebuah video teaser, Hammersonic tahun ini mengumumkan kehadiran band Groove Metal asal Amerika, Lamb of God, dan salah satu gitaris solo terbaik dunia yakni Yngwie Malmsteen.

"Ini dia! Daftar megah fase 1 Hammersonic Festival 2024. Persiapkan diri Anda untuk Festival Musik Heavy Terbesar di Asia Tenggara pada 4-5 Mei 2024 di Carnaval Ancol, Jakarta," tulis pihak penyelenggara dikutip MNC Portal Indonesia, Jum'at (26/1/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/205/3004525/a-day-to-remember-tutup-hari-pertama-hammersonic-2024-dengan-breakdown-cadas-pGv1QW05b9.jpg
A Day To Remember Tutup Hari Pertama Hammersonic 2024 dengan Breakdown Cadas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/205/3004524/saosin-sukses-guncang-panggung-hammersonic-festival-2024-usai-gantikan-alesana-EYw7qbFWdL.jpg
Saosin Sukses Guncang Panggung Hammersonic Festival 2024 Usai Gantikan Alesana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/205/3004516/penampilan-cadas-onad-bareng-killing-me-inside-reunion-di-hammersonic-2024-CUzTVlx4My.jpg
Penampilan Cadas Onad Bareng Killing Me Inside Reunion di Hammersonic 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/205/3004416/fear-factory-ajak-penonton-mosh-pit-bareng-di-hammersonic-2024-FG7zub6wbq.jpg
Fear Factory Ajak Penonton Mosh Pit Bareng di Hammersonic 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/205/3004116/20-ribu-penonton-per-hari-ditargetkan-akan-datang-ke-hammersonic-2024-54WFGqNY1y.jpg
20 ribu Penonton per Hari Ditargetkan akan Datang ke Hammersonic 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/205/3003623/yngwie-malmsteen-akan-tampil-di-hammersonic-2024-begini-bocoran-panggungnya-S5amoQTQmY.jpg
Yngwie Malmsteen akan Tampil di Hammersonic 2024, Begini Bocoran Panggungnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement