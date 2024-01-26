Lamb of God hingga Yngwie Malmsteen Masuk Line Up Fase 1 Hammersonic 2024

JAKARTA - Festival musik heavy metal, Hammersonic, akan kembali digelar tahun ini tepatnya 4-5 Mei 2024 di Carnaval Ancol, Jakarta. Ravel Entertainment selaku pihak promotor telah mengumumkan daftar musisi fase 1 lewat akun Instagramnya @hammersonicfest.

Usai sukses mendatangkan Slipknot dengan aksi panggung spektakulernya, pihak penyelenggara pun kembali menggegerkan pecinta musik metal di Indonesia.

Dalam sebuah video teaser, Hammersonic tahun ini mengumumkan kehadiran band Groove Metal asal Amerika, Lamb of God, dan salah satu gitaris solo terbaik dunia yakni Yngwie Malmsteen.

"Ini dia! Daftar megah fase 1 Hammersonic Festival 2024. Persiapkan diri Anda untuk Festival Musik Heavy Terbesar di Asia Tenggara pada 4-5 Mei 2024 di Carnaval Ancol, Jakarta," tulis pihak penyelenggara dikutip MNC Portal Indonesia, Jum'at (26/1/2024).

