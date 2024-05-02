Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Yngwie Malmsteen akan Tampil di Hammersonic 2024, Begini Bocoran Panggungnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |19:45 WIB
Yngwie Malmsteen akan Tampil di Hammersonic 2024, Begini Bocoran Panggungnya
Bocoran panggung Yngwie Malmsteen di Hammersonic 2024 (Foto: Instagram/yngmalmsteen_official)
JAKARTA - Hammersonic Festival 2024 akan hadir dengan 5 panggung megah yang akan diisi puluhan musisi lokal dan internasional. Digelar para 4-5 Mei di Pantai Carnaval, Ancol, hajatan musik metal tersebut akan mengusung tema The Majestic Fellowship.

Perwakilan Hammersonic Festival 2024, Dede Rianta alias Deri, membeberkan persiapan pihak promotor pada gelarannya kali ini.

Deri menyebut persiapan panitia sudah mencapai 80 persen.

"Sejauh ini sudah 80 persen persiapan dan tinggal perintilan-perintilannya aja kita tinggal running," ujar Deri kepada wartawan di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2024).

"Tetap 5 panggung, tapi bentuknya beda dari panggung utama. Yang desain dari kita sih kalau untuk panggung," sambungnya.

Hammersonic 2024 disinyalir akan menampilkan lebih dari 50 musisi cadas salah satunya gitaris solo asal Swedia Yngwie Malmsteen.

Hammersonic 2024

Bocoran panggung Yngwie Malmsteen di Hammersonic 2024 (Foto: MPI)

Nantinya, gitaris bergenre Neoclassical itu  akan tampil dengan konsep spektakuler di mana terdapat tumpukan amplifier seperti dinding di sisi kanan dan kiri panggung atau yang biasa disebut Ampli Wall.

Yngwie memang membutuhkan puluhan amplifier sebagai pengeras suara gitar Fender Stratocasternya.

"Nanti (Yngwie Malmsteen-red) mainnya akan full band. Yngwie minta Ampli Wall gitu. Jadi nanti ada puluhan ampli lah di atas panggung," jelas Deri.

Selain Yngwie, Hammersonic 2024 juga menghadirkan Marty Friedman (Amerika). Dua gitaris cadas itu dinilai akan memberikan sensasi baru dalam perhelatan musik metal tahunan tersebut.

"Sebenarnya dua gitaris ini jadi kiblatnya gitaris rock dan metal, jadi kita pikir kenapa nggak kita bawa aja sekalian. Kita juga lihat penggemar mereka banyak di sini, jadinya kita putusin untuk hadirkan mereka," bebernya.

Sebagai informasi, Hammersonic 2024 hari pertama akan diisi oleh penampilan Tiny Moving Parts, Killing Me Inside Re:union, Crypt Crawler, Freedom of Fear, Strangers Rebellion Rose.

1 2
