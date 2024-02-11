Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Didoakan Rekan Artis Usai Mengakhiri Pengobatan di Thailand

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |03:30 WIB
Vidi Aldiano Didoakan Rekan Artis Usai Mengakhiri Pengobatan di Thailand
Vidi Aldiano didoakan rekan artis usai pengobatan di Thailand (Foto: Instagram/vidialdiano)
A
A
A

JAKARTA - Artis Vidi Aldiano akhirnya telah menyelesaikan program detox yang dijalaninya di Koh Samui, Thailand. Program tersebut rupanya dijalani sebagai bagian dari terapi pengobatan kanker ginjal yang sedang dideritanya sejak 2019.

Setelah 10 hari menjalani detox dengan berbagai pantangan makanan, Vidi pun mulai merasakan dampak yang baik untuk tubuhnya.

"Last day of detox in Koh Samui.  Ga kerasa udah hampir satu setengah minggu menjalani program detox di pulau ini. Pertama kali nyobain 10 hari ga makan solid-food sama sekali, hanya minum oil, juice dan herbal drinks. Surprisingly ga laper dan lemes selama disini. Detox ini bagus to cleanse our organs," ujar Vidi Aldiano dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @vidialdiano, Minggu (11/2/2024).

Vidi mengaku banyak bertemu dengan orang-orang yang menjalani pengobatan di sana sehingga membantu membangkitkan semangatnya.

"Banyak sekali bertemu orang-orang hebat dan inspiratif dengan latar belakang penyakit kanker, tumor, autoimmune dan lain nya. Alhamdulillah banyak yang merasa baikan setelah detox disini," sambungnya.

Vidi Aldiano

Vidi Aldiano didoakan rekan artis usai pengobatan di Thailand (Foto: Instagram/vidialdiano)

Pelantun Status Palsu itu berharap kondisi tubuhnya berangsur membaik sebelum nantinya akan menjalani rangkaian pengobatan lainnya di Jakarta, seperti Spa Day yang rutin dilakukannya.

"Semoga ikhtiar ini bisa menjadikan badan gue lebih baik lagi saat pulang ke Indonesia, dan terus semangat melanjutkan “spa day” di Jakarta nantinya," ungkapnya.

Vidi mengungkap bahwa dirinya tak akan berhenti berjuang untuk kesembuhannya. Apapun hasilnya, dia hanya bisa pasrah atas ketetapan Tuhan.

"Mau apapun hasilnya, yang penting kita sebagai manusia berusaha sebisa kita, dan untuk apapun hasilnya, pasrahkan saja sama Tuhan yang Maha mengatur segala," pungkasnya.

1 2
