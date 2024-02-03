Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Histeris Bertemu Langsung dengan Aldi Taher

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |21:45 WIB
Vidi Aldiano Histeris Bertemu Langsung dengan Aldi Taher
Vidi Aldiano histeris bertemu Aldi Taher (Foto: YouTube)
JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano histeris saat bertemu dengan Aldi Taher. Vidi memang belakangan mengidolakan Aldi Taher usai menonton film Bisikan Jenazah.

Pertemuan mereka terjadi saat Aldi Taher diam-diam diundang oleh Deddy Corbuzier di Podhub program podcast YouTube Deddy Corbuzier. Tanpa sepengetahuan Vidi Aldiano dan Erika Carlina, Aldi Taher sudah berada di studio, sejak podcast di mulai.

Ketika Vidi mulai menyinggung soal film Bisikan Jenazah akan dibuat sekuel tiba-tiba pria misterius memakai jaket dan penutup wajah muncul. Suami Sheila Dara itu begitu terkejut saat tahu bahwa sosok tersebut merupakan Aldi Taher.

"Oh my god, guys ada Aldi Taher di sini," ucap Vidi Aldiano histeris, dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (3/2/2024).

Vidi Aldiano dan Aldi Taher

Vidi Aldiano histeris bertemu Aldi Taher (Foto: YouTube)


"Heh gila ya lo semua," tambah Vidi kegirangan.

Pelantun w u at? Itu mengaku sangat senang bisa bertemu dengan Aldi Taher, sebab ia ingin banyak berdiskusi soal seni termasuk soal film terbaru Aldi Taher tersebut.

"Wah gua happy banget, ini merupakan podhub ter happy gua, Yes!. Gua udah lama banget pengen ketemu dan ngobrol," ungkap Vidi Aldiano.

Sebelumnya, netizen juga sudah me-mention akun media sosialnya. Mereka memberi tahu kan bahwa mantan suami Dewi Perssik itu akan kembali memproduksi film.

