Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano Happy Badannya Mulai Berotot

JAKARTA - Vidi Aldiano mencurahkan isi hatinya di tengah pengobatan kanker ginjal yang diidapnya selama beberapa tahun terakhir. Dia mengaku sempat tak percaya diri karena berat badannya turun hingga 10 kilogram umbas obat kemoterapi yang dikonsumsi.

Melalui postingan di Instagramnya, Vidi menjelaskan belakangan banyak orang kerap menilai bentuk tubuhnya terlalu kurus.

Bahkan, ia sempat dinilai kondisi itu karena dirinya terlalu keras dalam bekerja di dunia hiburan.

"Yes, I know setiap orang yang ketemu gue di tahun ini respon nya pasti sama, dan pertanyaan-pertanyaan itu pun muncul," tulis Vidi Aldiano dikutip dari akun @vidiadiano, Selasa (8/7/2025).



Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano Happy Badannya Mulai Berotot (Foto: IG Vidi)

Diakui Vidi, tahun 2025 ini, memang menjadi momen berat badannya turun drastis. Penurunan itu bahkan mencapai angka 10 kilogram dalam waktu yang cukup singkat.

"Jujur langsung insecure parah sih saat ngeliat badan di kaca. Ada banyak variabel, dari efek samping radiasi, dan juga tambahan efek samping obat kemo baru," jelasnya.

Namun, suami Sheila Dara itu memilih untuk tak pasrah begitu saja dengan kondisi fisiknya ini. Dia sadar, telah mengalami berbagai dampak kemoterapi, sehingga harus ditangani dengan pola hidup yang lebih sehat dengan rutin olahraga demi meningkatkan massa ototnya.

"Salah satu challenge baru yang sudah diwanti-wanti dokter adalah penurunan energi dan nafsu makan. Ini yang menjadi fokus utama gue, muter otak banget gimana ya biar badan nggak jadi letoy dan lemas," tulisnya lagi.

"Alhamdulillah hari ini walaupun badan ku masih kurus, tapi sudah masuk kategori 'slim muscular (otot ramping)'. Happy banget perlahan massa otot naik, fat percentage perlahan turun, berat badan bisa stabil ga makin turun, energi pun makin hadir," kata dia.