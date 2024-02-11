Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Ungkap Pantangan Makanan Selama Jalani Detox di Thailand

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |09:05 WIB
Vidi Aldiano Ungkap Pantangan Makanan Selama Jalani Detox di Thailand
Vidi Aldiano jalani detox di Thailand (Foto: Instagram/vidialdiano)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano sampai saat ini masih terus berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang diidapnya. Berbagai macam cara pun ia lakukan, mulai dari kemo hingga operasi pengangkatan salah satu ginjalnya.

Terbaru, suami dari Sheila Dara Aisha ini membagikan perjalanannya saat berobat kanker di Thailand. Bahkan ia terlihat membagikan momen ketika pergi ke Tanyasamui, yang merupakan sebuah tempat pengobatan holistik ternama di Thailand.

Selama menjalani pengobatan di sana, Vidi pun membeberkan sejumlah pantangan makanan. Menariknya, ia kaget lantaran bisa menjalani semua pantangan tersebut tanpa merasa lapar dan lemas.

”Last day of detox in Koh Samui. Ga kerasa udah hampir satu setengah minggu menjalani program detox di pulau ini. Pertama kali nyobain 10 hari ga makan solid-food sama sekali, hanya minum oil, juice dan herbal drinks. Surprisingly ga laper dan lemes selama disini. Detox ini bagus to cleanse our organs,” tulis Vidi Aldiano di unggahannya.

Vidi Aldiano

Vidi Aldiano jalani detox di Thailand (Foto: Instagram/vidialdiano)

”Banyak sekali bertemu orang-orang hebat dan inspiratif dengan latar belakang penyakit kanker, tumor, autoimmune dan lain nya. Alhamdulillah banyak yang merasa baikan setelah detox disini,” sambungnya.

Bukan hanya itu, Vidi juga sempat mengungkapkan harapan untuk kesehatannya. Pelantun Lupakan Mantan ini bahkan berharap segala perjuangannya untuk bisa sembuh bisa memberikan hasil maksimal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185101/vidi_aldiano-LIWi_large.jpg
Vidi Aldiano Menang Gugatan Hak Cipta Lagu Nuansa Bening, Lolos dari Ganti Rugi Rp28 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182253/vidi_aldiano_dan_deddy_corbuzier-wbNv_large.jpg
Vidi Aldiano Putuskan Vakum dari Podhub, Deddy Corbuzier: Please, Come Back Stronger!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157097/vidi_aldiano-6mWp_large.jpg
Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker Lagi di Penang: Kali Ini Lebih Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153600/vidi_aldiano-iqzD_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano: Gue Insecure Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153543/vidi_aldiano-Gk5Y_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano Happy Badannya Mulai Berotot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148839/vidi_aldiano-HvFw_large.jpg
Pihak Vidi Aldiano Upayakan Damai dengan Pencipta Lagu Nuansa Bening
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement