Vidi Aldiano Ungkap Pantangan Makanan Selama Jalani Detox di Thailand

JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano sampai saat ini masih terus berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang diidapnya. Berbagai macam cara pun ia lakukan, mulai dari kemo hingga operasi pengangkatan salah satu ginjalnya.

Terbaru, suami dari Sheila Dara Aisha ini membagikan perjalanannya saat berobat kanker di Thailand. Bahkan ia terlihat membagikan momen ketika pergi ke Tanyasamui, yang merupakan sebuah tempat pengobatan holistik ternama di Thailand.

Selama menjalani pengobatan di sana, Vidi pun membeberkan sejumlah pantangan makanan. Menariknya, ia kaget lantaran bisa menjalani semua pantangan tersebut tanpa merasa lapar dan lemas.

”Last day of detox in Koh Samui. Ga kerasa udah hampir satu setengah minggu menjalani program detox di pulau ini. Pertama kali nyobain 10 hari ga makan solid-food sama sekali, hanya minum oil, juice dan herbal drinks. Surprisingly ga laper dan lemes selama disini. Detox ini bagus to cleanse our organs,” tulis Vidi Aldiano di unggahannya.

Vidi Aldiano jalani detox di Thailand (Foto: Instagram/vidialdiano)

”Banyak sekali bertemu orang-orang hebat dan inspiratif dengan latar belakang penyakit kanker, tumor, autoimmune dan lain nya. Alhamdulillah banyak yang merasa baikan setelah detox disini,” sambungnya.

Bukan hanya itu, Vidi juga sempat mengungkapkan harapan untuk kesehatannya. Pelantun Lupakan Mantan ini bahkan berharap segala perjuangannya untuk bisa sembuh bisa memberikan hasil maksimal.