HOME CELEBRITY MUSIK

Lady Rara Goyang Panggung Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |09:33 WIB
Lady Rara Goyang Panggung Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo
Lady Rara goyang panggung Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo, pada 10 Februari 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

SOLOHajatan Rakyat Ganjar-Mahfud berlangsung meriah di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, pada 10 Februari 2024. Panggung semakin panas berkat penampilan ciamik penyanyi cantik Lady Rara. 

Penyanyi bernama asli Tiyara Ramadhani itu membuka penampilannya dengan melantunkan lagu Alolo Sayang. Penampilannya sukses membuat penonton mendekat dan memenuhi area sekitar panggung. 

Meski Solo diguyur hujan, namun penonton terlihat tetap antusias menonton Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud. "Masya Allah, ramainya," kata Lady Rara yang sedikit terkejut melihat tingginya animo masyarakat. 

"Bagaimana, mau lanjut?" kata sang penyanyi yang membakar semangat para penonton yang kemudian membalasnya dengan teriakan, "Lanjut, lanjut, lanjut!" 

Lady Rara kemudian melanjutkan penampilannya dengan menyanyikan lagu Tepung Kanji dan Kereta Malam. Lantunan lagu tersebut membuat massa yang dipenuhi pendukung berbaju hitam dan merah itu berjoget bersama. 

Lady Rara meriahkan panggung Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo, pada 10 Februari 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

Hajatan Rakyat yang digelar di Solo ini, diramaikan sederet penyanyi, dari Lady Rara, Lala Widy, Mala Agatha, dan NDX A.K.A. Ada juga para tokoh penting, seperti M Prananda Prabowo, Sekjen Hasto, Kristiyanto, hingga Puan Maharani.*

(SIS)

