HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Ayu Ting Ting Terima Lamaran Muhammad Fardhana

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |06:15 WIB
Alasan Ayu Ting Ting Terima Lamaran Muhammad Fardhana
Alasan Ayu Ting Ting terima lamaran Muhammad Fardhana. (Foto: Instagram/@ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Alasan Ayu Ting Ting terima lamaran Muhammad Fardhana, seorang anggota TNI yang ternyata lebih muda darinya. Meski perkenalannya cukup singkat, namun sang pedangdut mengaku sangat menyukai sifat pria tersebut. 

"Dari awal, meski hanya beberapa kali bertemu, tapi sudah klop saja gitu. Obrolannya juga nyambung dan kami bisa saling respect satu sama lain," kata si pelantun Sambalado tersebut seperti dikutip dari Brownis, pada Sabtu (10/2/2024).

Ayu Ting Ting juga bersyukur karena keluarga sang calon suami menerima dirinya dan sang putri, Bilqis Khumairah Razak, dengan sangat baik. Fardhana juga menyayangi dan memperlakukan putrinya dengan baik. 

"Intinya, dia bisa terima aku dan keluarga aku apa adanya. Itu yang membuat aku yakin bahwa mungkin dia ini jodoh aku. Amin, insya Allah," tutur sang pedangdut.

Alasan Ayu Ting Ting terima lamaran Muhammad Fardhana. (Foto: Instagram/@ayutingting92)

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
