HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pacar Tamara Tyasmara Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Kematian Dante, Angger Dimas Lega

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |12:11 WIB
Pacar Tamara Tyasmara Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Kematian Dante, Angger Dimas Lega
Angger Dimas lega, pacar Tamara Tyasmara ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Dante (Foto: Instagram/anggerdimas)
A
A
A

JAKARTA - Mantan suami Tamara Tyasmara, Angger Dimas akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, teka-teki terkait kematian sang putra, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante perlahan mulai terkuak.

Terbaru, penyidik Polda Metro Jaya baru saja resmi menetapkan kekasih Tamara Tyasmara, YA sebagai tersangka atas kasus tersebut.

Lewat Instagram story pribadinya, Angger Dimas mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengungkapkan kebenaran atas kematian sang putra.

"Terima Kasih sebesar besarnya untuk @poldametrojaya yang telah mengamankan tersangka utama!" tulis Angger Dimas di Instagram story @anggerdimas, Jumat (9/2/2024).

Angger Dimas

Angger Dimas lega, pacar Tamara Tyasmara ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Dante (Foto: Instagram/anggerdimas)

Pria yang berprofesi sebagai DJ itu juga mengapresiasi kinerja penyidik yang berusaha menangkap tersangka YA.

"Serta kerja keras pagi ke pagi lagi! Bravo! Dan juga kawan kawan dekat telah berkontribusi secara moril - warganet. Keep the positive vibes! Let's go! #JusticeForDante," tambah Angger Dimas.

Sebagai informasi, YA ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Tersangka YA ditangkap berdasarkan bukti-bukti yang cukup setelah dilakukan gelar perkara. YA ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai hingga mengakibatkan Dante meninggal dunia, karena tenggelam di kolam renang.

Halaman:
1 2
