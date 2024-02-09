Minggu Seru Bersama Kiko dalam Episode Dragon Dance of Love

Minggu seru bersama Kiko dalam episode Dragon Dance of Love (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Serial animasi KIKO yang tayang di RCTI hadir membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah, khususnya di Minggu pagi. KIKO pekan ini akan membawa tema "DRAGON DANCE OF LOVE" yang layak untuk disaksikan bersama keluarga.

KIKO & POLI bersemangat mengikuti perlombaan amplop merah yang digelar dalam festival lampion di Kota Asri. Mereka dihadapkan pada tantangan misterius di dalam amplop merah, berisi teka-teki yang harus diselesaikan.

Saat berusaha mengurai misteri, KIKO & POLI malah menemukan seseorang terjebak dalam lubang. Tanpa ragu, KIKO berinisiatif membantu, meskipun di sisi lain, KARKUS & PUPUS mencoba memanfaatkan situasi untuk memperoleh keunggulan dalam perlombaan.

KIKO terus bersikap baik, membantu sesama yang kesulitan dalam perjalanan mereka menuju penyelesaian tantangan amplop merah.

Minggu seru bersama Kiko dalam episode Dragon Dance of Love (Foto: MNC Media)





Akankah KIKO & POLI berhasil memenangkan perlombaan ini? Apa yang akan terjadi selanjutnya?