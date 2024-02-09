Ria Ricis Buat Aturan Khusus untuk Teuku Ryan Jika Ingin Temui Anak

Ria Ricis buat aturan khusus untuk Teuku Ryan jika ingin temui anak (Foto: Instagram/riaricis 1795)

JAKARTA - Ria Ricis membuat peraturan khusus untuk suaminya, Teuku Ryan, jika ingin menemui anaknya, Cut Raifa Aramoana. Peraturan tersebut dibuat setelah ia dan Ryan pisah rumah sejak dua bulan terakhir.

Hal ini diungkap oleh kuasa hukum Teuku Ryan, Dedi Rizal Armidi, saat menggelar konferensi pers terkait perceraian pasangan artis tersebut.

Sejatinya, kata Dedi, baik Ricis maupun Ryan tidak mempersoalkan hak asuh dari anak semata wayangnya itu. Ryan juga disebutkan masih bebas menemui Moana kapanpun ia mau.

"Baik Ryan maupun RY (Ria Yunita-red) tidak ada persoalkan Moana harus ikut siapa karena ini adalah pengasuhan bersama, walaupun secara akumulasi dalam gugatan diminta oleh RY untuk hak asuh tapi itu biasalah," ujar Dedi Rizal di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan belum lama ini.

Akan tetapi, Dedi menyoroti peraturan Ria Ricis kepada sang suami yang hendak bertemu Moana.

Ryan disinyalir harus bicara kepada manajer Ricis terlebih dulu bila ingin menemui anaknya. Nantinya, sang manajer yang menyampaikan permintaan itu kepada adik Oki Setiana Dewi tersebut.

Pola komunikasi ini pun sangat disayangkan pihak Teuku Ryan.

"Sangat disayangkan semua izin dan apa-apa tidak bisa langsung ke RY tapi selalu lewat manajernya," ujar Dedi.