Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Teuku Ryan Ingin Gauli Ria Ricis, Tapi

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |01:01 WIB
Teuku Ryan Ingin Gauli Ria Ricis, Tapi
Teuku Ryan akui ingin gauli Ria Ricis (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Teuku Ryan melalui kuasa hukumnya, Dedi Rizal Armidi, mengakui adanya masalah ranjang dengan sang istri, Ria Yunita alias Ria Ricis, yang menjadi salah faktor keretakan rumah tangganya.

Sebagai suami, Teuku Ryan menyadari jika nafkah batin wajib diberikan dalam sebuah bahtera rumah tangga. Namun, Ria Ricis disinyalir sering menolak permintaan sang suami.

Ia juga membantah tudingan tak pernah menggauli Ria Ricis usai kelahiran putrinya.

Teuku Ryan Ingin Gauli Ria Ricis, Tapi

"Dari Ryan sendiri menyampaikan 'mas, aku ini kurang apa? (Sudah) coba menyentuh terus,' katanya," ujar Dedi Rizal Armidi selaku kuasa hukum dalam jumpa pers di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan.

"Tapi kalau bertepuk sebelah tangan kan mesti ngatur-ngatur gitu, gasnya kapan, ngeremnya kapan," sambungnya.

Selain berusaha menyentuh Ria Ricis, Teuku Ryan juga telah mencoba meluluhkan hati sang istri seperti memberikan hadiah hingga perhatian lebih.

Sayangnya, usaha itu belum membuahkan hasil. Nyatanya, Teuku Ryan malah digugat cerai oleh adik Oki Setiana Dewi tersebut.

"Ryan sudah berusaha memberikan baju, memberikan pakaian, makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam, mengajak untuk bicara. Jadi hal-hal sewajarnya lah yang dilakukan itu," tutur Dedi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement