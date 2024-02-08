Teuku Ryan Ingin Gauli Ria Ricis, Tapi

JAKARTA - Teuku Ryan melalui kuasa hukumnya, Dedi Rizal Armidi, mengakui adanya masalah ranjang dengan sang istri, Ria Yunita alias Ria Ricis, yang menjadi salah faktor keretakan rumah tangganya.

Sebagai suami, Teuku Ryan menyadari jika nafkah batin wajib diberikan dalam sebuah bahtera rumah tangga. Namun, Ria Ricis disinyalir sering menolak permintaan sang suami.

Ia juga membantah tudingan tak pernah menggauli Ria Ricis usai kelahiran putrinya.

"Dari Ryan sendiri menyampaikan 'mas, aku ini kurang apa? (Sudah) coba menyentuh terus,' katanya," ujar Dedi Rizal Armidi selaku kuasa hukum dalam jumpa pers di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan.

"Tapi kalau bertepuk sebelah tangan kan mesti ngatur-ngatur gitu, gasnya kapan, ngeremnya kapan," sambungnya.

Selain berusaha menyentuh Ria Ricis, Teuku Ryan juga telah mencoba meluluhkan hati sang istri seperti memberikan hadiah hingga perhatian lebih.

Sayangnya, usaha itu belum membuahkan hasil. Nyatanya, Teuku Ryan malah digugat cerai oleh adik Oki Setiana Dewi tersebut.

"Ryan sudah berusaha memberikan baju, memberikan pakaian, makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam, mengajak untuk bicara. Jadi hal-hal sewajarnya lah yang dilakukan itu," tutur Dedi.