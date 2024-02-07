Nyanyi Bareng Krisdayanti, Yenny Wahid Ingatkan Masyarakat Agar Rawat Demokrasi

JAKARTA - Putri Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid duet bareng dengan salah satu diva Indonesia yakni Krisdayanti, di pinggir jalan tepatnya di Kopi Lonceng Heritage, Kota Malang, Selasa 6 Februari 2024.

Usai bernyanyi, Yenny Wahid mengaku senang karena dapat menghabiskan waktu bersama masyarakat. Tidak lupa dengan mengingatkan untuk terus berjuang merawat keindonesiaan, demokrasi, dan semangat kebangsaan, secara khusus Yenny Wahid mengajak masyarakat tetap menjaga demokrasi.

“Saya senang sekali disini disambut hangat, dan yang luar biasa merasakan sensasi menyanyi di pinggir jalan bersama masyarakat. Bersama-sama riang gembira. Terima kasih bapak, ibu, sudah mau happy-happy sama saya,” kata Yenny, Rabu (7/2/2024).