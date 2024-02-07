Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Seru Yenny Wahid dan Krisdayanti Nyanyi Bareng Masyarakat Malang: Ingatkan Jaga Demokrasi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |18:52 WIB
Momen Seru Yenny Wahid dan Krisdayanti Nyanyi Bareng Masyarakat Malang: Ingatkan Jaga Demokrasi
Krisdayanti dan Yenny Wahid nyanyi bareng masyarakat Malang (Foto: ist)
A
A
A

MALANG - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid bersama salah satu diva Indonesia yang juga politisi PDIP, Krisdayanti nyanyi bareng bersama masyarakat di salah satu coffee shop di Kota Malang, Jawa Timur 6 Februari 2024.

Usai bernyanyi bersama, Yenny Wahid mengaku senang bisa berbagi momen istimewa ini dengan masyarakat apalagi nyanyi bareng diva Indonesia, Krisdayanti.

"Saya senang sekali di sini disambut dengan hangat dan yang lebih luar biasa merasakan sensasi tadi nyanyi di pinggir jalan bersama dengan masyarakat, bersama-sama, gembira ria. Terima kasih bapak ibu sudah mau happy-happy dengan saya," ujar Yenny Wahid.

Momen Seru Yenny Wahid dan Krisdayanti Nyanyi Bareng Masyarakat Malang: Ingatkan Jaga Demokrasi

Yenny Wahid dalam acara ini sembari bergurau menyampaikan bahwa menjaga kebahagiaan saat ini sangat penting. Terlebih Indonesia sedang dalam suasana "mendung-mendung sedikit" dan suasana bangsa sedikit agak "masuk angin".

"Jadi penting buat kita untuk selalu merawat kegembiraan, keceriaan dengan cara-cara yang sederhana," katanya.

Yenny Wahid menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan sejumlah rangakian kegiatan di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, hingga ke Banyuwangi.

"Ini melelahkan, tapi demi merawat demokrasi kita harus mau. Ini gak ada artinya dibandingkan dengan perjuangan aktivis demokrasi, pejuang kemerdekaan dulu," jelasnya.

Namun demikian, Yenny mengingatkan masyarakat untuk terus berjuang dalam merawatnya keindonesiaan, demokrasi dan semangat kebangsaan. Dia meyakini ketikan konsisten berada dalam perjuangan tersebut maka akan diberikan kekuatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Halaman:
1 2
