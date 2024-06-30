Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kris Dayanti Kena Tegur Raul Lemos Gegara Hal Sepele

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |22:45 WIB
Kris Dayanti Kena Tegur Raul Lemos Gegara Hal Sepele
Kris Dayanti kena tegur Raul Lemos gegara hal sepele (Foto: Instagram/krisdayantilemos)
A
A
A

JAKARTAKris Dayanti membagikan potret mesranya bersama sang suami, Raul Lemos. Sebelum mengunggah potret mesra tersebut, Kris Dayanti mengaku sempat kena teguran oleh Raul Lemos.

Hal itu dikarenakan, wanita yang akrab disapa KD ini sudah jarang foto berdua dengan sang suami.

"Saya ditegur suami kenapa sekarang nggak foto-foto berdua lagi, nah amor yang sibuk," tulis Kris Dayanti di Instagram @krisdayantilemos.

Dalam potret tersebut, Kris Dayanti dan Raul Lemos tampil kompak dengan balutan batik. Ibunda Aurel Hermansyah itu memperlihatkan senyum sumringah, sedangkan pria asal Timor Leste itu berpose cool seperti biasa.

Kris Dayanti dan Raul Lemos

Kris Dayanti kena tegur Raul Lemos gegara hal sepele (Foto: Instagram/krisdayantilemos)

"Jangan marah ya sayang. Ini doben berhasil tarik paksa amor foto kan," tutup Kris Dayanti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
