Kris Dayanti Kena Tegur Raul Lemos Gegara Hal Sepele

JAKARTA - Kris Dayanti membagikan potret mesranya bersama sang suami, Raul Lemos. Sebelum mengunggah potret mesra tersebut, Kris Dayanti mengaku sempat kena teguran oleh Raul Lemos.

Hal itu dikarenakan, wanita yang akrab disapa KD ini sudah jarang foto berdua dengan sang suami.

"Saya ditegur suami kenapa sekarang nggak foto-foto berdua lagi, nah amor yang sibuk," tulis Kris Dayanti di Instagram @krisdayantilemos.

Dalam potret tersebut, Kris Dayanti dan Raul Lemos tampil kompak dengan balutan batik. Ibunda Aurel Hermansyah itu memperlihatkan senyum sumringah, sedangkan pria asal Timor Leste itu berpose cool seperti biasa.

Kris Dayanti kena tegur Raul Lemos gegara hal sepele (Foto: Instagram/krisdayantilemos)

"Jangan marah ya sayang. Ini doben berhasil tarik paksa amor foto kan," tutup Kris Dayanti.