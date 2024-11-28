Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kalah di Pilkada Kota Batu, Krisdayanti Fokus Siapkan Konser Tunggal

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |08:53 WIB
Kalah di Pilkada Kota Batu, Krisdayanti Fokus Siapkan Konser Tunggal (Foto: Okezone)
Kalah di Pilkada Kota Batu, Krisdayanti Fokus Siapkan Konser Tunggal (Foto: Okezone)
A
A
A

KOTA BATU - Diva pop Indonesia, Krisdayanti (KD), memutuskan untuk kembali fokus pada dunia hiburan setelah kalah dalam Pilkada Kota Batu 2024. Ia mengungkapkan sedang mempersiapkan konser tunggal yang akan digelar pada 17 Januari 2025.

"Konser besar yang sempat tertunda kemarin mungkin akan saya selesaikan dulu. Persiapannya sekarang sudah berjalan untuk tanggal 17 Januari," ujar Krisdayanti saat ditemui di Villa Garuda, Kota Batu, pada Rabu malam (27/11/2024).

Kalah di Pilkada Kota Batu, Krisdayanti Fokus Siapkan Konser Tunggal
Kalah di Pilkada Kota Batu, Krisdayanti Fokus Siapkan Konser Tunggal

Krisdayanti menjelaskan bahwa dunia hiburan adalah bagian dari hidupnya yang tak pernah ia tinggalkan, meskipun selama ini ia juga aktif sebagai politisi.

"Entertainment itu sudah menjadi nyawa saya, jadi nggak ada istilah kembali karena saya memang nggak pernah pergi dari sana," ucap istri Raul Lemos tersebut.

Meski fokus pada dunia hiburan, Krisdayanti menegaskan bahwa ia tidak akan sepenuhnya meninggalkan dunia politik. Baginya, peran sebagai seniman maupun politisi adalah bagian yang tak terpisahkan dari dirinya.

"Saya selalu bilang, baik seniman maupun politisi itu nggak ada mantan. Artinya, peran itu akan selalu ada dalam diri saya," jelas mantan anggota DPR RI periode 2019-2024 itu.

Krisdayanti mengaku menjadikan kekalahan di Pilkada Kota Batu sebagai pengalaman berharga untuk langkahnya ke depan. Ia merasa proses yang dijalani selama berkontestasi memberikan pelajaran yang berarti, baik sebagai pribadi maupun sebagai kader PDI Perjuangan.

"Semua pengalaman di Pilkada Kota Batu ini adalah pelajaran penting. Saya akan memanfaatkan semua yang saya pelajari untuk langkah ke depan, baik untuk diri sendiri maupun partai," tambahnya.

 

