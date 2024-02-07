Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud Siap Digelar di Banyuwangi, Gratis!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |19:47 WIB
Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud Siap Digelar di Banyuwangi, Gratis!
Konser Rakyat 3 Menang Total (Foto: ist)
A
A
A

BANYUWANGI — Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan gelar hajatan rakyat di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Acara Hajatan Rakyat ini akan dihadiri oleh deretan penyanyi ternama Tanah Air, mulai dari Slank, Tipe-X, NDX AKA, Nella Kharisma, Novia Bachmid, Oppie Andaresta, Vitta Alvia, Rony Parulian, Nabila Taqiyyah, Vega Darmawanti, Denny Cagur, Cak Lontong, Akbar, dan 333 Penari Gandrung.

Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud Siap Digelar di Banyuwangi, Gratis!

Rasakan langsung keseruan Hajatan Rakyat 3, Menang Total, Suara Rakyat, Hati Rakyat di RTH Maron, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur mulai pukul 14.00 - 17.00 WIB. Hajatan Rakyat Penuh Suka Cita ini dapat dinikmati oleh seluruh warga Instagram secara gratis. Semua masyarakat dapat datang dan bersenang-senang.

Acara Hajatan Rakyat ini tentu akan dihadiri juga oleh Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh. Calon pemimpin negara bersama calon ibu negara siap terjun langsung bertemu rakyat dan rayakan seluruh keseruan Hajatan Rakyat bersama-sama.

Sebagai informasi, Hajatan Rakyat merupakan singkatan dari Harapan Sejuta Rakyat. Konsep acara ini dibuat merakyat. Hal ini lantaran Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sosok yang sangat sederhana. Keduanya sama-sama mendengarkan aspirasi rakyat dan membela rakyat. Maka tidak heran jika Ganjar Pranowo sering disebut sebagai Presiden Rakyat.

