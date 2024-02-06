Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Makam Anak Tamara Tyasmara di TPU Jeruk Purut Siap Dibongkar untuk Autopsi

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |09:38 WIB
Makam Anak Tamara Tyasmara di TPU Jeruk Purut Siap Dibongkar untuk Autopsi
Makam anak Tamara Tyasmara siap dibongkar untuk autopsi (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
A
A
A

JAKARTA - Makam anak Tamara Tyasmara, almarhum Raden Andante Khafi Pramudityo alias Dante, di TPU (Taman Pemakaman Umum) Jeruk Purut, Jakarta Selatan, akan dibongkar pihak kepolisian hari ini, Selasa (6/2/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, sejumlah petugas Reserse Kriminal Umum dari Polda Metro Jaya telah hadir di area makam almarhum Dante sejak pukul 09.00 WIB.

Terlihat pula beberapa awak media turut meliput proses pembongkaran makam almarhum Dante.

Kepolisian juga telah memasang tenda hitam untuk melakukan proses pembongkaran.

Polisi juga menyiapkan sebuah meja berwarna hijau untuk kepentingan autopsi.

Makam anak Tamara Tyasmara (Ravie/MPI)

Makam anak Tamara Tyasmara siap dibongkar untuk autopsi (Foto: Instagram/tamaratyasmara)


"Besok (hari ini) autopsi. Iya jam 09.00 WIB di Jeruk Purut," kata Rovan Richard Mahenu, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, saat dikonfirmasi awak media belum lama ini.

Namun hingga kini, belum terlihat kehadiran Tamara Tyasmara dan Angger Dimas selaku orangtua kandung Dante.

Akan tetapi, Tamara melalui Instagramnya sempat meminta doa agar proses pembongkaran makam anaknya berjalan lancar.

"Saya memohon doanya agar saya terus kuat dalam memperjuangkan kebenaran terkait meninggalnya anak saya. Saya tidak diam, saya terus berjuang dan percayakan semuanya kepada pihak yang berwajib, @poldametrojaya," tulis Tamara Tyasmara lewat akun @tamaratyasmara.

Halaman:
1 2
