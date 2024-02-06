Doa Tamara Tyasmara Jelang Proses Pembongkaran Makam Anak dan Autopsi

JAKARTA - Tamara Tyasmara memanjatkan doa jelang pembongkaran makam anaknya, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante di TPU (Taman Pemakaman Umum) Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada hari ini, Selasa (6/2/2024). Hal ini disampaikan mantan istri DJ Angger Dimas tersebut melalui akun Instagramnya @tamaratyasmara.

Dalam unggahan itu, Tamara memposting foto latar hitam sebagai bentuk duka citanya atas kepergian Dante.

BACA JUGA: Makam Anak Tamara Tyasmara di TPU Jeruk Purut Siap Dibongkar untuk Autopsi

"Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon doanya agar saya terus kuat dalam memperjuangkan kebenaran terkait meninggalnya anak saya," tulis Tamara Tyasmara dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (6/2/2024).

"Saya tidak diam, saya terus berjuang & percayakan semuanya kepada Pihak yang berwajib, @poldametrojaya," sambungnya.

Doa Tamara Tyasmara jelang autopsi jenazah anaknya (Foto: Instagram/tamaratyasmara)





Sebagai ibu, Tamara mengaku akan terus memperjuangkan keadilan bagi almarhum anak semata wayangnya. Hingga kini, Tamara juga masih merasakan duka mendalam atas meninggalnya Dante pada 27 Januari lalu.

"Saya akan terus ikuti proses hukum yang sedang berjalan, dan saya yakin semua kebenaran akan terungkap (dan semua akan tahu apa yang sebenarnya terjadi)," lanjutnya.

BACA JUGA: Tamara Tyasmara Tegaskan Tak Pernah Menolak Jenazah Anaknya Diautopsi

"Sekali lagi mohon doanya. Semua Ibu pasti bisa merasakan apa yang saya rasakan saat kehilangan seorang anak, dan tidak semua yang sedang saya rasakan atau alami dan yang saya lakukan, saya tuangkan semuanya di sosial media atau media lainnya," paparnya.

Mantan istri Angger Dimas ini mengaku bahwa dirinya kini juga tengah fokus untuk memperjuangkan hak anaknya.