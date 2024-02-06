Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doa Tamara Tyasmara Jelang Proses Pembongkaran Makam Anak dan Autopsi

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |09:45 WIB
Doa Tamara Tyasmara Jelang Proses Pembongkaran Makam Anak dan Autopsi
Doa Tamara Tyasmara jelang autopsi jenazah anaknya (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
A
A
A

JAKARTATamara Tyasmara memanjatkan doa jelang pembongkaran makam anaknya, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante di TPU (Taman Pemakaman Umum) Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada hari ini, Selasa (6/2/2024). Hal ini disampaikan mantan istri DJ Angger Dimas tersebut melalui akun Instagramnya @tamaratyasmara.

Dalam unggahan itu, Tamara memposting foto latar hitam sebagai bentuk duka citanya atas kepergian Dante.

"Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon doanya agar saya terus kuat dalam memperjuangkan kebenaran terkait meninggalnya anak saya," tulis Tamara Tyasmara dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (6/2/2024).

"Saya tidak diam, saya terus berjuang & percayakan semuanya kepada Pihak yang berwajib, @poldametrojaya," sambungnya.

Tamara Tyasmara dan Dante

Doa Tamara Tyasmara jelang autopsi jenazah anaknya (Foto: Instagram/tamaratyasmara)


Sebagai ibu, Tamara mengaku akan terus memperjuangkan keadilan bagi almarhum anak semata wayangnya. Hingga kini, Tamara juga masih merasakan duka mendalam atas meninggalnya Dante pada 27 Januari lalu.

"Saya akan terus ikuti proses hukum yang sedang berjalan, dan saya yakin semua kebenaran akan terungkap (dan semua akan tahu apa yang sebenarnya terjadi)," lanjutnya.

"Sekali lagi mohon doanya. Semua Ibu pasti bisa merasakan apa yang saya rasakan saat kehilangan seorang anak, dan tidak semua yang sedang saya rasakan atau alami dan yang saya lakukan, saya tuangkan semuanya di sosial media atau media lainnya," paparnya.

Mantan istri Angger Dimas ini mengaku bahwa dirinya kini juga tengah fokus untuk memperjuangkan hak anaknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement