Arie Kriting Sebut Ganjar-Mahfud Konsisten dan Solid di Debat Capres Terakhir

Arie Kriting sebut Ganjar-Mahfud konsisten di debat terakhir (Foto: Instagram/arie_kriting)

JAKARTA - Arie Kriting memberikan pujian untuk Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Pujian tersebut diberikan bintang film The Big 4 ini usai Ganjar tampil dalam Debat Capres terakhir.

Ungkapan itu dibagikan Arie di akun X pribadinya, @arie_kriting.

Dalam cuitannya, suami Indah Permatasari ini menjabarkan bagaimana performa Ganjar selama Debat Capres ke-5, pada Minggu, 4 Februari 2024. Ia mengatakan Paslon 03 selalu konsisten dalam memaparkan gagasan di setiap sesi debat.

“Dari lima kali debat, pasangan Ganjar-Mahfud tampil selalu konsisten dan solid. Gagasan dan pengalaman seiring sejalan,” tulis Arie.

Arie menegaskan Ganjar-Mahfud selalu kompak khususnya di momen debat. Pemaparannya pun selalu selaras demi mensejahterakan rakyat dan menuju Indonesia maju.

Arie Kriting sebut Ganjar-Mahfud konsisten di debat terakhir (Foto: Instagram/arie_kriting)

Tak hanya itu, Arie juga memberikan testimoninya kepada dua Capres lainnya. Namun, ia menegaskan performa Ganjar-Mahfud selalu terbaik.

“MVP keseluruhan Ganjar-Mahfud,” tulis Arie.

BACA JUGA: Arie Kriting Sudah Berjuang untuk Dapat Restu Mertua Sejak Awal Pacaran

Pujian Arie Kriting ini pun turut ditanggapi Ganjar Pranowo. Ganjar mengungkap rasa terima kasihnya atas dukungan dan pujian dari Arie Kriting.

“Terima kasih banyak mas Arie, tetap ilmu padi,” tulis Ganjar.