JAKARTA - Arie Kriting kembali duduk di kursi sutradara lewat film layar lebar berjudul 'Kaka Boss' Film yang mengangkat cerita drama keluarga orang Indonesia Timur itu segera tayang di bioskop pada 29 Agustus 2024.

Dalam sesi content day, Arie Kriting mengaku tidak mengalami kesulitan saat menyutradarai film Kaka Boss tersebut.

"Sejujurnya, teman-teman tidak ada kesulitan. Sejujurnya. Saya kalau sampai kasih tau ada kesulitan juga saya cari-cari," ungkap Arie Kriting saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.



Namun, Arie Kriting tak menampik bahwa ada kendala saat proses syuting. Akan tetapi hal itu tidak termasuk ke dalam kesulitan.



"Namanya kerja pasti ada hambatannya pasti ada bebannya gitu, pasti ada tantangan gitu. Tapi tidak sampai pada level sampai pada anjir menyulitkan ini. Nggak bisa. Nggak, nggak ada sama sekali sih" ungkap Arie Kriting.



Dalam kesempatan yang sama Ernest Prakasa selaku produser film Kaka Boss juga mengaku tidak khawatir dengan gaya penyutradaraannya Arie Kriting.



"Arie udah beberapa kali punya pengalaman directing juga jadi aku nggak terlalu khawatir," terang Ernest Prakasa.

