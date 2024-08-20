Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sutradarai Film Kaka Boss, Arie Kriting Akui Tak Ada Kesulitan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |19:05 WIB
Sutradarai Film <i>Kaka Boss</i>, Arie Kriting Akui Tak Ada Kesulitan
Sutradarai Film {Kaka Boss}, Arie Kriting Akui Tak Ada Kesulitan (Foto: Instagram/arie_kriting)
A
A
A

JAKARTA - Arie Kriting kembali duduk di kursi sutradara lewat film layar lebar berjudul 'Kaka Boss' Film yang mengangkat cerita drama keluarga orang Indonesia Timur itu segera tayang di bioskop pada 29 Agustus 2024.

Dalam sesi content day, Arie Kriting mengaku tidak mengalami kesulitan saat menyutradarai film Kaka Boss tersebut.

Kaka Bos (Foto: Ayu Utami/Okezone)
Sutradarai Film {Kaka Boss}, Arie Kriting Akui Tak Ada Kesulitan (Foto: Ayu Utami/Okezone)


"Sejujurnya, teman-teman tidak ada kesulitan. Sejujurnya. Saya kalau sampai kasih tau ada kesulitan juga saya cari-cari," ungkap Arie Kriting saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Namun, Arie Kriting tak menampik bahwa ada kendala saat proses syuting. Akan tetapi hal itu tidak termasuk ke dalam kesulitan.
 
"Namanya kerja pasti ada hambatannya pasti ada bebannya gitu, pasti ada tantangan gitu. Tapi tidak sampai pada level sampai pada anjir menyulitkan ini. Nggak bisa. Nggak, nggak ada sama sekali sih" ungkap Arie Kriting.


Dalam kesempatan yang sama Ernest Prakasa selaku produser film Kaka Boss juga mengaku tidak khawatir dengan gaya penyutradaraannya Arie Kriting.

"Arie udah beberapa kali punya pengalaman directing juga jadi aku nggak terlalu khawatir," terang Ernest Prakasa.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052807/arie_kriting-O6Is_large.jpg
Berorasi di Depan Gedung DPR, Arie Kriting Sebut Masyarakat Capek dengan Kelakuan Wakil Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/206/3039093/film_kaka_boss-o7gT_large.jpg
Disutradarai Arie Kriting, Film Kakak Boss Angkat Sisi Lain Kehidupan Orang Indonesia Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025320/tangis-mamat-alkatiri-pecah-dalam-pelukan-arie-kriting-usai-menikahi-nafha-firah-Gxoo5sF8mL.jpg
Tangis Mamat Alkatiri Pecah dalam Pelukan Arie Kriting Usai Menikahi Nafha Firah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2998136/arie-kriting-masuk-kamar-dan-menangis-saat-ldr-dengan-indah-permatasari-zmRX8PYTfn.jpg
Arie Kriting Masuk Kamar dan Menangis saat LDR dengan Indah Permatasari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987912/indah-permatasari-akhirnya-bocorkan-nama-panggilan-untuk-anak-pertamanya-eg9JI1W2HX.jpg
Indah Permatasari Akhirnya Bocorkan Nama Panggilan untuk Anak Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/33/2965599/arie-kriting-sebut-ganjar-mahfud-konsisten-dan-solid-di-debat-capres-terakhir-i2rgQwmSU9.jpg
Arie Kriting Sebut Ganjar-Mahfud Konsisten dan Solid di Debat Capres Terakhir
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement