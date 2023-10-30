Arie Kriting Sudah Berjuang untuk Dapat Restu Mertua Sejak Awal Pacaran

Arie Kriting sudah berjuang untuk dapat restu mertua sejak awal pacaran. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Pernikahan Indah Permatasari dan Arie Kriting sampai saat ini belum direstui oleh ibunda Indah, yakni Nursyah.

Bahkan, Nursyah kerap menuding Arie Kriting sudah mengambil Indah darinya. Parahnya lagi, sang komika dituding main ilmu hitam demi mendapatkan Indah Permatasari.

Terkait hal tersebut, Indah Permatasari akhirnya angkat bicara. Ia saat ini berusaha untuk menerima takdirnya.

"Nggak apa-apa, melihat tapi gak pernah mau gimana gimana," ujar Indah Permatasari di kawasan Senayan, Jakarta Pusat belum lama ini.

"Karena pada akhirnya aku dan bang Arie yang menjalani ini kan," tambahnya.

Sebab mau bagaimanapun juga, soal restu kembali pada hak sang ibu.