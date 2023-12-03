Indah Permatasari Pamer Foto Bareng Yoshi Sudarso, Arie Kriting Minder

JAKARTA - Ada-ada saja memang kelakuan komika Arie Kriting untuk menggemparkan jagat dunia maya. Kali ini, dia mengunggah foto kebersamaan sang istri, Indah Permatasari yang mengenakan busana pengantin bersama aktor Yoshi Sudarso.

Tentu saja momen pernikahan di foto tersebut bukan lah pernikahan sungguhan melainkan sebuah adegan yang dilakoni oleh Indah dan Yoshi dalam sebuah series terbaru mereka.

Melalui cuitan di akun X miliknya, Arie Kriting mencurahkan isi hatinya yang merasa minder harus 'bersaing' dengan sosok yang disebutnya Power Ranger untuk merebut hati seorang Indah Permatasari.

Seperti diketahui, Yoshi pernah memerankan tokoh Power Ranger Biru untuk serial televisi Power Rangers Dino Charge.

"Kalau saingan sama laki-laki biasa, saya mash ada harapanlah. Tapi ini Power Ranger bung. Power ranger lho ini! Gimana dong," tulis Arie Kriting dikutip akun X miliknya, Minggu (3/12/2023).

Arie Kriting mengunggah foto tersebut di akun Instagramnya. Kali ini, dia menuliskan pesan pujian atas akting sang istri yang chemistry-nya begitu mendalam dengan lawan mainnya sehingga selalu sukses bikin dirinya cemburu.