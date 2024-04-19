Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Arie Kriting Masuk Kamar dan Menangis saat LDR dengan Indah Permatasari

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |23:45 WIB
Arie Kriting Masuk Kamar dan Menangis saat LDR dengan Indah Permatasari
Arie Kriting LDR dengan Indah Permatasari (Foto: Instagram/arie_kriting)
JAKARTA - Arie Kriting dan Indah Permatasari tengah menjalani long distance relationship (LDR). Kondisi tersebut jelas membuat Arie merasa kurang nyaman, mengingat dirinya sering kali memperlihatkan momen manis di Instagram pribadinya bersama sang istri.

Seperti baru-baru ini, Indah Permatasari mengunggah tangkapan layar berisi chat bersama sang suami. Dalam chat tersebut, Arie Kriting mengaku menangis di kamar. 

"Ku menangis tadi di kamar. Hahaha. Ku masuk kamar langsung melow," tulis pesan Arie Kriting kepada Indah Permatasari, dikutip dari Instagram @indahpermatas, Jumat (19/4/2024).

Komika bernama asli Satriaddin Maharinga Djongki itu rupanya tak bisa LDR-an dengan sang istri. Selain itu Arie Kriting juga sedih harus terpisah dengan anak mereka, Naka.

Arie Kriting

Arie Kriting LDR dengan Indah Permatasari (Foto: Instagram/indahpermatas)


"Ndak ada kita sama Naka," tambah Arie Kriting sambil menyematkan emoji menangis.

Mengiringi unggahan tersebut, Indah Permatasari justru meledek balik sang suaminya. Sebab wajah Arie Kriting tidak cocok untuk bersikap melow.

"Anda jangan terlalu melow begini ya kalau sedang ditinggal, tidak pas dengan muka," tulis Indah Permatasari, di bagian caption.

(van)

