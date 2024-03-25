Indah Permatasari Akhirnya Bocorkan Nama Panggilan untuk Anak Pertamanya

JAKARTA - Indah Permatasari akhirnya membeberkan nama dari anak pertamanya yang lahir pada 1 September 2022 lalu. Diketahui, sejak melahirkan anak pertamanya, baik Indah maupun Arie sama-sama sepakat untuk tidak mengungkapkan nama dan juga wajah dari bocah berjenis kelamin laki-laki tersebut.

Akan tetapi, baru-baru ini bintang series Wedding Agreement tersebut sudah mulai membeberkan siapa nama dari anak semata wayangnya. Melalui akun Instagramnya, Indah terlihat mengunggah video sang suami bersama anak berusia 1 tahun 6 bulan itu dan memanggilnya dengan sebutan Naka.

"Naka lagi ngabuburit sama Bapak #Tevinulu #1tahun6bulan," tulis Indah di bagian keterangan unggahannya.

Sementara itu, dalam video tersebut Arie Kriting terlihat tengah membacakan buku untuk anaknya. Bahkan Naka terdengar sudah cukup pandai untuk berbicara dan memahami ucapan dari lawan bicaranya.

Indah Permatasari bocorkan nama anak pertamanya (Foto: Instagram/indahpermatas)





Melihat unggahan Indah,netizen pun ramai, terlebih saat mendengar suara Naka yang bermain tebak-tebakan dengan sang ayah. Meski begitu, tak sedikit pula yang mengaku penasaran dengan paras tampan dari baby Naka.