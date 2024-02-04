Saksikan Episode Terbaru Bima S Season 2 Part 3 Hanya di MNCTV

JAKARTA - Pastikan untuk tidak melewatkan Episode terakhir Season 2 Part 2 Bima S Minggu ini Shoot Down akan ditayangkan Minggu, jam 06.30 WIB di MNCTV. Episode Terbaru Bima S Season 2 Part 3 akan mulai tayang perdana Minggu, 11 Feb 2024 di MNCTV.

Minggu adalah hari kegiatan seru bersama keluarga dan teman, terutama saat menyaksikan serial animasi Bima S pukul 06.30 WIB di MNCTV. Animasi Superhero yang penuh aksi dan petualangan ini menceritakan kisah seru petualangan Satria dan sahabatnya dalam mencari kekuatan 7 Matrix.

Bima S merupakan adaptasi dari live action Bima Satria Garuda Series, yang kini hadir dalam format animasi 3D dengan alur cerita yang lebih menarik. Serial ini telah menghibur penonton sejak tahun 2020 dan meraih popularitas sebagai hiburan favorit akhir pekan bersama keluarga.

Pada tanggal 15 Oktober 2022, Bima S juga memenangkan penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 dalam kategori Televisi Program Animasi Terbaik.

Bagi yang penasaran dengan kelanjutan cerita Bima S, episode minggu ini akan mengungkap rahasia gelap Hydome Town. Bima dan teman-temannya terjebak di dalam kota misterius ini, sementara Aurora & Prof. T menghilang tanpa jejak.

Apa rahasia gelap yang menyebabkan kekacauan ini? Semua pertanyaan akan terjawab dalam Episode terakhir Season 2 Part 2 yang berjudul "Shoot Down pada Minggu, jam 06.30 WIB di MNCTV.

Bima S merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi oleh MNC Animation, anak usaha dari MNC Pictures, yang juga merupakan bagian dari PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).

