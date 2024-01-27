Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Saksikan Episode Terbaru Bima S Taken Hanya di MNCTV

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |12:53 WIB
Saksikan Episode Terbaru Bima S <i>Taken</i> Hanya di MNCTV
Saksikan Episode terbaru Bima S 'Taken' di MNCTV (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Serial animasi Bima S akan kembali tayang pada Minggu, 28 Januari 2024 pukul 06.30 WIB di MNC TV. Menyaksikan animasi superhero bergenre action dan adventure ini tentunya cukup seru jika ditonton bersama teman dan keluarga.

Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode minggu ini.

Gawat! VERDE kini terkepung di markas MAVERICK dan akan menjadi santapan INFERNUS. Di sisi lain AURORA tengah meretas dokumen pribadi SCAR untuk menyelidiki tentang penelitian penciptaan monster/pasukan "Superior Slave" yang dipimpin oleh DR. SCAR!

Dimanakah BIMA dan ASTROM? Penasaran?? Saksikan Episode BIMA S SEASON 2 PART 2 Episode "TAKEN" Minggu, 28 Januari 2024 Jam 06.30 WIB di MNCTV.

Bima S

Saksikan Episode terbaru Bima S 'Taken' di MNCTV (Foto: MNC Media)

Bima S sendiri bercerita tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix. Selain itu, animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. 

Saksikan Bima S yang tidak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru, tapi juga memberikan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Superhero Indonesia ini akan terus hadir dengan berbagai kejutan sehingga selalu dinantikan penggemarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/598/3095168/animasi_bima_s-0pZX_large.jpeg
Animasi BIMA S dalam Episode Shoot Down, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/598/3093003/animasi_bima_s-VJl1_large.jpeg
Animasi BIMA S dalam Episode Taken, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/598/3086365/animasi_bima_s-IC2G_large.jpg
Animasi BIMA S dalam Episode The Secret, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/598/3081507/animasi_bima_s-8Vu3_large.jpg
Animasi BIMA S Episode Blue Fire Fruit, Hanya di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/598/3076348/animasi_bima_s-VphY_large.jpg
Animasi BIMA S dalam Episode SACRED FOREST, Hanya di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/598/3073787/bima_s-4Il5_large.jpeg
Bima S Episode Golden Time
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement