Saksikan Episode Terbaru Bima S Taken Hanya di MNCTV

JAKARTA - Serial animasi Bima S akan kembali tayang pada Minggu, 28 Januari 2024 pukul 06.30 WIB di MNC TV. Menyaksikan animasi superhero bergenre action dan adventure ini tentunya cukup seru jika ditonton bersama teman dan keluarga.

Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode minggu ini.

Gawat! VERDE kini terkepung di markas MAVERICK dan akan menjadi santapan INFERNUS. Di sisi lain AURORA tengah meretas dokumen pribadi SCAR untuk menyelidiki tentang penelitian penciptaan monster/pasukan "Superior Slave" yang dipimpin oleh DR. SCAR!

Dimanakah BIMA dan ASTROM? Penasaran?? Saksikan Episode BIMA S SEASON 2 PART 2 Episode "TAKEN" Minggu, 28 Januari 2024 Jam 06.30 WIB di MNCTV.

Saksikan Episode terbaru Bima S 'Taken' di MNCTV (Foto: MNC Media)

Bima S sendiri bercerita tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix. Selain itu, animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik.

Saksikan Bima S yang tidak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru, tapi juga memberikan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Superhero Indonesia ini akan terus hadir dengan berbagai kejutan sehingga selalu dinantikan penggemarnya.