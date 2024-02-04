Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wulan KDI Hibur Warga Cilincing Jakut saat Nobar Debat Final Capres

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |21:43 WIB
Wulan KDI Hibur Warga Cilincing Jakut saat Nobar Debat Final Capres
Wulan KDI hibur warga Cilincing (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pedangdut Wulan Alora atau akrab dikenal Wulan KDI menghadiri acara nonton bareng (nobar), diinisiasi oleh relawan Progresif Ganjar - Mahfud dan Komunitas Peluru Tak Terkendali di Lapangan Pengasinan Wika berlokasi di Jalan Kalibaru Timur VI RT.13/RW.13 Kalibaru Cilincing Jakarta Utara Minggu (4/2/2024).

Tak sekadar hadir, Wulan KDI pun turut menghibur warga Cilincing hadir menonton debat sekaligus mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk memenangkan kontestasi pilpres 2024 ini.

Di sela-sela acara nobar, Wulan KDI naik panggung dan mengajak warga Cilincing Jakut untuk bernyanyi dan berjoget meramaikan nonton debat final capres.

"Yuk kita nanti nyanyi dulu ya, mumpung masih iklan ini ya," ujar Wulan KDI saat berada diatas panggung.

Penampilan Wulan KDI pun pecah ketika membawakan ikan dalam kolam yang dipopulerkan Corona feat Muqadam. Sambil mengkampanyekan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Tunjukkan dan beritahu semua warga untuk nanti di tanggal 14 Februari coblos nomor urut 3 ya ibu-ibu dan bapak-bapak," ucap Wulan KDI.

Kemudian Wulan KDI langsung membawakan lagu Kata Pujangga yang dipopulerkan oleh Rhoma Irama. Sontak membuat warga Cilincing dan Relawan Progresif dan Komunitas Peluru Tak Terkendali ikut berjoget bersama.

Puncaknya, Wulan KDI membawakan lagu Rungkad dipopulerkan oleh pedangdut Happy Asmara dengan kolaborasinya bersama The Saxobrothers.

"Pilih nomor berapa bapak-bapak dan ibu-ibu," tanya Wulan KDI dari atas panggung.

"Nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," seru warga Cilincing sambil berjoget.

