Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud Tampilkan 700 Penari Kolosal

JAKARTA - 700 penari kolosal tampil meramaikan Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (3/2/2024). Mereka menari dengan pakaian tradisional yang dinominasi warna merah.

Setiap penari dilengkapi dengan kipas serta hiasan kepala berbentuk bunga berwarna merah. Tidak ketinggalan kacamata hitam yang kerap dipakai oleh Bung Karno juga melengkapi penampilan ratusan penari yang memiliki paras cantik tersebut.

BACA JUGA: The Virgin Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Salam Metal

Penari bergoyang dengan diiringi beragam musik, mulai dari musik tradisional khas Bali yang kental akan nuansa tari kecak hingga tari modern dengan musik menghentak yang memberikan semangat. Sesekali para penari juga menyumbangkan suaranya untuk menambah megah penampilan.

Penampilan para penari ini sukses mendapat antusias dari ratusan massa pendukung Ganjar - Mahfud yang memadati area Stadion GBK sejak pagi tadi. Mereka tak henti-hentinya bersorak riang menyaksikan tarian yang juga disertai dengan sejumlah laki-laki itu.

700 penari tampil di Konser Salam M3tal (Foto: Tangguh Yudha/MPI)





Sebagai informasi, Konser Salam Metal yang merupakan rangkaian dari kampanye akbar pasangan calon capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud digelar secara besar-besaran. Sederet musisi papan atas termasuk Slank juga ikut meramaikan.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, bersama ketum parpol pengusung lainnya pun hadir memberikan dukungan Selain Megawati, Ketua Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo beserta Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, dan Plt Ketua Umum PPP, M. Mardiono juga ikut meramaikan.

(van)