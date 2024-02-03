Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandhy Sondoro Ikut Meramaikan Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |18:41 WIB
Sandhy Sondoro Ikut Meramaikan Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud
Sandhy Sondoro tampil di Konser Salam M3tal (Foto: Tangguh Yudha/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Musisi jazz papan atas, Sandhy Sondoro turut meramaikan Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud. Digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (3/2/2024), Sandy terdengar membawakan lagu Tak Pernah Padam.

Sandhy Sondoro tampil memukau di hadapan ratusan ribu massa pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Penyanyi yang pernah tampil di American Idol itu sukses menyejukkan suasana dengan suara merdunya.

Massa pendukung yang telah merapat sejak siang tadi pun tampak gembira saat Sandhy Sondoro naik ke atas panggung. Nyanyian dari massa pendukung yang ikut melantunkan lagu tersebut juga menggema terdengar.

Sebagai informasi, Konser Salam Metal yang merupakan rangkaian dari kampanye akbar Ganjar-Mahfud digelar secara besar-besaran. Sederet musisi papan atas termasuk Slank juga ikut meramaikan.

Sandhy Sondoro (MPI)

Sandhy Sondoro tampil di Konser Salam M3tal (Foto: Tangguh Yudha/MPI)

Dalam acara tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, bersama ketum parpol pengusung lainnya pun hadir memberikan dukungan.

Selain Megawati, Ketua Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo beserta Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, dan Plt Ketua Umum PPP, M. Mardiono juga ikut meramaikan.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/205/3142077/sandhy_sandoro_hingga_joy_tobing_tampil_memukau_di_konser_musikal_keroncong-KUMn_large.jpeg
Sandhy Sandoro hingga Joy Tobing Tampil Memukau di Konser Musikal Keroncong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988158/sandhy-sondoro-ungkap-manfaat-makan-kencur-sebelum-manggung-N44vjGwE7E.jpg
Sandhy Sondoro Ungkap Manfaat Makan Kencur Sebelum Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/08/205/2391662/pp-royalti-disahkan-sandhy-sondoro-it-s-good-zQk63mefiT.jpg
PP Royalti Disahkan, Sandhy Sondoro: It's Good
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/08/33/2391630/ingat-glenn-fredly-mata-sandhy-sondoro-berkaca-kaca-Shl5UVNiPM.jpg
Ingat Glenn Fredly, Mata Sandhy Sondoro Berkaca-Kaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/07/33/2390983/berwajah-mirip-narji-dan-sandhy-sondoro-bentuk-grup-duo-dFNhuGbNsY.jpg
Berwajah Mirip, Narji dan Sandhy Sondoro Bentuk Grup Duo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/05/205/2194358/sandhy-sondoro-ciptakan-lagu-untuk-pejuang-corona-QABK0vdSH4.jpg
Sandhy Sondoro Ciptakan Lagu untuk Pejuang Corona
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement