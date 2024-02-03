Sandhy Sondoro Ikut Meramaikan Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Musisi jazz papan atas, Sandhy Sondoro turut meramaikan Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud. Digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (3/2/2024), Sandy terdengar membawakan lagu Tak Pernah Padam.

Sandhy Sondoro tampil memukau di hadapan ratusan ribu massa pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Penyanyi yang pernah tampil di American Idol itu sukses menyejukkan suasana dengan suara merdunya.

Massa pendukung yang telah merapat sejak siang tadi pun tampak gembira saat Sandhy Sondoro naik ke atas panggung. Nyanyian dari massa pendukung yang ikut melantunkan lagu tersebut juga menggema terdengar.

Sebagai informasi, Konser Salam Metal yang merupakan rangkaian dari kampanye akbar Ganjar-Mahfud digelar secara besar-besaran. Sederet musisi papan atas termasuk Slank juga ikut meramaikan.

Sandhy Sondoro tampil di Konser Salam M3tal (Foto: Tangguh Yudha/MPI)

Dalam acara tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, bersama ketum parpol pengusung lainnya pun hadir memberikan dukungan.

Selain Megawati, Ketua Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo beserta Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, dan Plt Ketua Umum PPP, M. Mardiono juga ikut meramaikan.

(van)