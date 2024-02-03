Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Megawati dan Para Ketum Parpol Pengusung Serukan Lawan Intimidasi di Pemilu di Konser Salam Metal

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |18:11 WIB
Megawati dan Para Ketum Parpol Pengusung Serukan Lawan Intimidasi di Pemilu di Konser Salam Metal
Megawati serukan lawan intimidasi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof.Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan untuk melawan tindak kecurangan, hingga intimidasi yang terjadi di Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Megawati di hadapan ratusan ribu massa yang hadir di acara kampanye akbar Ganjar-Mahfud bertajuk Konser Salam Metal di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan ini saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dimana pun berada untuk menunjukkan pemilihan umum 2024 yang demokratis jujur, adil, dan bermartabat," kata Megawati.

Ia lantas menyampaikan, dalam rangka menjaga Pemilu berjalan demokratis, dirinya mengajak semua rakyat Indonesia melawan money politics hingga intimidasi.

Megawati

Megawati serukan lawan intimidasi (Foto: MPI)


Dalam gerakan perlawanan ini, Megawati mengajak semua untuk memukul 10 ribu kentungan sebagai tanda menjaga kewaspadaan.

"Dan sebagai tingkat kewaspadaan kita melawan money politics dan intimidasi, marilah. Jadi ibu sudah suruh bikin kentongan. Marilah kita secara simbolis memukul 10 ribu kentongan untuk meningkatkan kewaspadaan kita, untuk negara kita tetap berdaulat dan merdeka, merdeka, merdeka," tuturnya.

Ajakan Megawati memukul kentungan ini diikuti para ketua umum partai politik pengusung seperti Plt Ketua Umum DPP PPP Mardiono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Selain itu dua anak Megawati yakni M Prananda Prabowo dan Puan Maharani juga turut mengikuti pemukulan kentongan. Cawapres Mahfud MD dan jajaran TPN Ganjar-Prabowo juga mengikuti gerakan ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/205/2969676/seru-seruan-di-semarang-ganjar-nge-jam-lesehan-bareng-slank-dan-warga-Z3Hrj4Uwrj.jpeg
Seru-seruan di Semarang, Ganjar Nge-Jam Lesehan Bareng Slank dan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/33/2968453/ganjar-mahfud-berduka-seniman-wayang-asal-solo-meninggal-dunia-mZrLs64aBO.jpg
Ganjar-Mahfud Berduka, Seniman Wayang Asal Solo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967921/yenny-wahid-sumbang-suara-di-hajatan-rakyat-cibinong-bawakan-lagu-untuk-indonesia-SiuLaikGQa.jpg
Yenny Wahid Sumbang Suara di Hajatan Rakyat Cibinong, Bawakan Lagu Untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967890/hajatan-rakyat-cibinong-turut-dimeriahkan-5-penyanyi-jebolan-kdi-tLxLZw3sZr.jpg
Hajatan Rakyat Cibinong Turut Dimeriahkan 5 Penyanyi Jebolan KDI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967834/hajatan-rakyat-di-cibinong-dibuka-dengan-kesenian-khas-jawa-barat-rO6b4bkLmU.jpg
Hajatan Rakyat di Cibinong Dibuka dengan Kesenian Khas Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/33/2967611/alam-ganjar-interaksi-bareng-kawan-tuli-dan-influencer-di-pantai-kupang-KZXrzBTCcS.jpeg
Alam Ganjar Interaksi Bareng Kawan Tuli dan Influencer di Pantai Kupang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement